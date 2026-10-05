Bugün
BİTTİ
Ukrayna
1
Macaristan
2
Bugün
BİTTİ
Kuzey İrlanda
0
Gürcistan
0
Bugün
BİTTİ
İtalya
3
Türkiye
1
Bugün
BİTTİ
Fransa
4
Belçika
1
Bugün
BİTTİ
Güney Kıbrıs
2
Letonya
1
Bugün
BİTTİ
Karadağ
0
Ermenistan
0

Milli Takım, İtalya'da da mağlup!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 23:35 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milli Takım, İtalya'da da mağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçtan ay-yıldızlı ekibimiz 3-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin 26. dakikasında İtalya, Gianluca Scamacca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 61. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Aral Şimşir'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden 4 dakika sonra İtalya, 65. dakikada Riccardo Calafiori'nin golüyle skoru 2-1'e getirerek yeniden öne geçti.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise İtalya, Francesco Pio Esposito'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. 



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İtalya oldu.

PUANLA TANIŞAMADIK

Grupta 2. galibiyetini alan İtalya, puanını 7'ye yükseltti. 4 maçını da kaybeden milli takımımız ise henüz puanla tanışamadı.

Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.

İtalya ise Kasım ayında Kasım ayında Roma'da Fransa ve deplasmanda Belçika ile karşılaşarak grup mücadelesini bitirecek.



İTALYA KARŞISINDA GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için çıktığı mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, İtalya ile oynadığı 18 maçta 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Milliler bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol gönderirken, kalesinde 35 gol gördü.

İtalya, Türkiye karşısındaki galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

BOLOGNA'DA ÜÇ MAÇTA GALİBİYET YOK

Türkiye ile İtalya, Bologna'da tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya geldi.

Bologna'daki ilk karşılaşma 1962 yılında oynandı ve İtalya, 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadeleyi 6-0 kazandı.

İki takımın Bologna'daki ikinci buluşması ise 4 Haziran 2024'teki özel maçta gerçekleşti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Son olarak Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalya, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti.

Böylece ay-yıldızlı ekip, Bologna'daki üç maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

18 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET

Türkiye ile İtalya arasında oynanan 18 maçta ay-yıldızlı ekibin henüz galibiyeti bulunmuyor.

Güncel tablo şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
05.10.2026 Bologna UEFA Uluslar Ligi 3-1
28.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 1-4
04.06.2024 Bologna Özel 0-0
29.03.2022 Konya Özel 2-3
11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3
15.11.2006 Bergamo Özel 1-1
20.11.2002 Pescara Özel 1-1
11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2
21.12.1994 Pescara Özel 1-3
03.03.1984 İstanbul Özel 1-2
23.09.1978 Floransa Özel 0-1
25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1
13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0
27.03.1963 İstanbul Özel 0-1
02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6
26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1
11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1
20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.



ARAL VE İRFAN CAN, ULUSLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHADA

Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.

İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.

Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.



MAÇA TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.

Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.