İtalya'nın Scamacca ile bulduğu gol. https://t.co/OlIOn1aN9t



— Sporx (@sporx) October 5, 2026

Aral Şimşir ile bulduğumuz beraberlik golü https://t.co/XxVWCCC3sJ



— Sporx (@sporx) October 5, 2026

İtalya, Calafiori ile yeniden öne geçti. https://t.co/YtMYMZh3aU



— Sporx (@sporx) October 5, 2026

İtalya'nın 3. golü https://t.co/XWfCZsBaME



— Sporx (@sporx) October 5, 2026

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçtan ay-yıldızlı ekibimiz 3-1 mağlup ayrıldı.Mücadelenin 26. dakikasında İtalya,nın golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 61. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.Bu golden 4 dakika sonra İtalya, 65. dakikada'nin golüyle skoru 2-1'e getirerek yeniden öne geçti.Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise İtalya,'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İtalya oldu.Grupta 2. galibiyetini alan İtalya, puanını 7'ye yükseltti. 4 maçını da kaybeden milli takımımız ise henüz puanla tanışamadı.Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.İtalya ise Kasım ayında Kasım ayında Roma'da Fransa ve deplasmanda Belçika ile karşılaşarak grup mücadelesini bitirecek.A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıktı.Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında ilk galibiyetini almak için çıktığı mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Türkiye, İtalya ile oynadığı 18 maçta 5 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Milliler bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol gönderirken, kalesinde 35 gol gördü.İtalya, Türkiye karşısındaki galibiyet sayısını 13'e yükseltti.Türkiye ile İtalya, Bologna'da tarihlerinde üçüncü kez karşı karşıya geldi.Bologna'daki ilk karşılaşma 1962 yılında oynandı ve İtalya, 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadeleyi 6-0 kazandı.İki takımın Bologna'daki ikinci buluşması ise 4 Haziran 2024'teki özel maçta gerçekleşti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.Son olarak Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalya, Türkiye'yi 3-1 mağlup etti.Böylece ay-yıldızlı ekip, Bologna'daki üç maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan 18 maçta ay-yıldızlı ekibin henüz galibiyeti bulunmuyor.





Güncel tablo şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç 05.10.2026 Bologna UEFA Uluslar Ligi 3-1 28.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 1-4 04.06.2024 Bologna Özel 0-0 29.03.2022 Konya Özel 2-3 11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3 15.11.2006 Bergamo Özel 1-1 20.11.2002 Pescara Özel 1-1 11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2 21.12.1994 Pescara Özel 1-3 03.03.1984 İstanbul Özel 1-2 23.09.1978 Floransa Özel 0-1 25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1 13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0 27.03.1963 İstanbul Özel 0-1 02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6 26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1 11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1 20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.







MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK



UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.



Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.



A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.



Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Melih Kabasakal, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.



Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.







ARAL VE İRFAN CAN, ULUSLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHADA



Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.



İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.



Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.



İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.







MAÇA TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.



Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.



Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.



15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.



17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.



26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



BİRAZDAN...



