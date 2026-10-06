Sinan Engin'den Milli Takım çıkışı: 'Bu işi anlamıyorum'

Sinan Engin, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli Takım'ın oyununda bir eksiklik olduğunu belirten Engin, kötü bir futbol ortaya konulmamasına rağmen sonuçların gelmediğine dikkat çekti.
"BU İTALYA GERÇEK Mİ?"
İtalya'nın mevcut kadrosunu değerlendiren Sinan Engin, "Bu İtalya, gerçek İtalya mı? İtalya Paf Takımı mı? Nerede oynuyor bu İtalyan çocuklar? Ben anlamadım abi... Mavi formalı birileri çıkmış, oynuyorlar... Maldini, Mancini... Birileri çıkmış oynuyor..." ifadelerini kullandı.
"İTALYA FUTBOLU YILLARDIR YERLERDE"
Engin, İtalyan futbolunun son dönemine ilişkin ise, "İtalya futbolu yıllardır yerlerde çünkü isim oyuncuları yok. Dünya Kupası'na gidemediler... Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yerlerde sürünüyorlar." dedi.
"BELKİ KAZANABİLİRDİK"
Türkiye'nin karşılaşmayı kazanma şansı olduğunu savunan Engin, "Bu maçta biraz derli toplu olsak, Arda Güler olsa kazanabilirdik. ABD'deki takım olsa kazanabilirdik yani... Kısmetsiz takımız, çarpıyor falan gol oluyor. Şans da yardım etmiyor." ifadelerini kullandı.
"MONTELLA DİYOR Kİ..."
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella üzerinden de değerlendirme yapan Sinan Engin, "Vincenzo Montella 'Burası sizin yeriniz değil' diyor. 'A Ligi'nde oynadığınız için bana dua edin' diyor ama arada da yenmek lazım ya... Fransa'yı hiç yenmedik mi? Belçika'yı hiç yenmedik mi? İtalya'yı yenmedik ama bu İtalya'ya inanamıyorum." şeklinde konuştu.
"BİR KISMETSİZLİK VAR"
Milli Takım'ın oyununa ilişkin görüşlerini sürdüren Engin, "Milli Takım'da bir eksik var. Fena oynamıyoruz ama inanılmaz bir hata yapıyoruz ve gol yiyoruz. Oynuyormuşuz gibi oluyor ama oynamıyormuşuz! Bir kısmetsizlik var!" dedi.
"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM"
Sinan Engin sözlerini, "Ben bu işi anlamıyorum abi, çözemiyorum. Kötü oynamıyoruz ama hep 3 yiyoruz, 4 yiyoruz ve yeniliyoruz. Bu işin içinden çıkamıyorum!" ifadeleriyle tamamladı.
"BU İTALYA GERÇEK Mİ?"
İtalya'nın mevcut kadrosunu değerlendiren Sinan Engin, "Bu İtalya, gerçek İtalya mı? İtalya Paf Takımı mı? Nerede oynuyor bu İtalyan çocuklar? Ben anlamadım abi... Mavi formalı birileri çıkmış, oynuyorlar... Maldini, Mancini... Birileri çıkmış oynuyor..." ifadelerini kullandı.
"İTALYA FUTBOLU YILLARDIR YERLERDE"
Engin, İtalyan futbolunun son dönemine ilişkin ise, "İtalya futbolu yıllardır yerlerde çünkü isim oyuncuları yok. Dünya Kupası'na gidemediler... Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yerlerde sürünüyorlar." dedi.
"BELKİ KAZANABİLİRDİK"
Türkiye'nin karşılaşmayı kazanma şansı olduğunu savunan Engin, "Bu maçta biraz derli toplu olsak, Arda Güler olsa kazanabilirdik. ABD'deki takım olsa kazanabilirdik yani... Kısmetsiz takımız, çarpıyor falan gol oluyor. Şans da yardım etmiyor." ifadelerini kullandı.
"MONTELLA DİYOR Kİ..."
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella üzerinden de değerlendirme yapan Sinan Engin, "Vincenzo Montella 'Burası sizin yeriniz değil' diyor. 'A Ligi'nde oynadığınız için bana dua edin' diyor ama arada da yenmek lazım ya... Fransa'yı hiç yenmedik mi? Belçika'yı hiç yenmedik mi? İtalya'yı yenmedik ama bu İtalya'ya inanamıyorum." şeklinde konuştu.
"BİR KISMETSİZLİK VAR"
Milli Takım'ın oyununa ilişkin görüşlerini sürdüren Engin, "Milli Takım'da bir eksik var. Fena oynamıyoruz ama inanılmaz bir hata yapıyoruz ve gol yiyoruz. Oynuyormuşuz gibi oluyor ama oynamıyormuşuz! Bir kısmetsizlik var!" dedi.
"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM"
Sinan Engin sözlerini, "Ben bu işi anlamıyorum abi, çözemiyorum. Kötü oynamıyoruz ama hep 3 yiyoruz, 4 yiyoruz ve yeniliyoruz. Bu işin içinden çıkamıyorum!" ifadeleriyle tamamladı.