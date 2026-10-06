Salih Özcan: 'Dik durmamız lazım!'

Salih Özcan, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, takım olarak üzgün olduklarını belirtirken bu seviyede yapılan en küçük hataların bile sonuçlarını ağırlaştırabildiğini söyledi.
"YARIM HATA BİLE YAPSAN HEMEN GOL ATIYORLAR"
Salih Özcan, "Açıkçası çok üzgünüz. İlk başta umudumuz vardı. Fransa maçına iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede yarım bir hata bile yapsan, bu seviyedeki takımlar hemen gol atıyorlar. Bunu öğrendik. Bunu kabul etmeliyiz. İnşallah gelecek maçlarda başka bir yüz gösteririz." ifadelerini kullandı.
"BASİT HATALAR YAPMAMAK LAZIM"
Özcan, savunmadaki hatalara da dikkat çekerek, "Bu seviyede basit bir hata bile, takımlar kaliteli ve hemen gol atıyorlar. Basit hatalar yapmamak, konsantre olmak lazım." dedi.
Milli futbolcu, Fransa karşılaşmasına da değinerek, "Fransa'ya karşı iyi oynadık, zorlandılar. Öyle oynamamız lazım. Çok üzgünüz ama inşallah iyi günler gelir." ifadelerini kullandı.
"DİK DURMAMIZ LAZIM"
Takımın moralini koruması gerektiğini vurgulayan Salih Özcan, "Üzgünüz ama şimdi dik durmamız lazım. Umudumuzu kesmemek lazım. Rakiplerin çok iyi olduğunu biliyoruz ama devam etmemiz lazım. İnşallah iyi günler gelir." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
"YARIM HATA BİLE YAPSAN HEMEN GOL ATIYORLAR"
Salih Özcan, "Açıkçası çok üzgünüz. İlk başta umudumuz vardı. Fransa maçına iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede yarım bir hata bile yapsan, bu seviyedeki takımlar hemen gol atıyorlar. Bunu öğrendik. Bunu kabul etmeliyiz. İnşallah gelecek maçlarda başka bir yüz gösteririz." ifadelerini kullandı.
"BASİT HATALAR YAPMAMAK LAZIM"
Özcan, savunmadaki hatalara da dikkat çekerek, "Bu seviyede basit bir hata bile, takımlar kaliteli ve hemen gol atıyorlar. Basit hatalar yapmamak, konsantre olmak lazım." dedi.
Milli futbolcu, Fransa karşılaşmasına da değinerek, "Fransa'ya karşı iyi oynadık, zorlandılar. Öyle oynamamız lazım. Çok üzgünüz ama inşallah iyi günler gelir." ifadelerini kullandı.
"DİK DURMAMIZ LAZIM"
Takımın moralini koruması gerektiğini vurgulayan Salih Özcan, "Üzgünüz ama şimdi dik durmamız lazım. Umudumuzu kesmemek lazım. Rakiplerin çok iyi olduğunu biliyoruz ama devam etmemiz lazım. İnşallah iyi günler gelir." sözleriyle açıklamasını tamamladı.