Eski Manchester United savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 41 yaşındaki Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un 27 Eylül'deki Norveç karşılaşmasında kendisini oynatmama kararının ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı. Tecrübeli futbolcunun artık milli takımda oynamama kararı aldığı bildirilmişti.
"RONALDO'YA ÇOK KÖTÜ DAVRANILDI"
Ferdinand, yaşananlarla ilgili, "Cristiano Ronaldo'ya çok kötü davranıldı. Çok kötü. Yeni teknik direktör geldi ve kendisini Alex Ferguson gibi görmeye başladı. Hangi gerekçeyle bilmiyorum. Ve bu durum ülkeyi ikiye böldü." ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun milli takım kariyerinin bu şekilde sona ermemesi gerektiğini savunan Ferdinand, tarafların ilerleyen süreçte yeniden bir araya gelebileceğini düşündüğünü belirtti.
"BU DURUMU GÖRMEK ÜZÜCÜ"
Ferdinand, "Bu durumu görmek üzücü. Bence hiçbir oyuncu milli takım kariyerini böyle bitirmemeli. Biraz dinlendikten ve ayrı kaldıktan sonra tekrar bir araya geleceklerini düşünüyorum." dedi.
Eski İngiliz futbolcu sözlerini, "Milli takımın, federasyon başkanının ve teknik direktörün yanlış bir şey yaptıklarını anlayacaklarını düşünüyorum, çünkü en önemli oyuncularının, en iyi temsilcilerinin, ülke tarihinin en ikonik figürünün milli takımı terk etmesine izin veremezler." şeklinde sürdürdü.
"CRISTIANO İLKELİ BİR ADAM"
Yaşananların perde arkasını bilmediğini vurgulayan Ferdinand, Ronaldo'nun karakterine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"İnsanların neden ayrıldığını soracağını biliyorum. Hiçbirimiz perde arkasında değildik, ama bir şey biliyorum: Cristiano ilkeli bir adam ve inandığı şeylerin arkasında duruyor. Eğer kendisine haksızlık yapıldığını veya sözünün tutulmadığını hissederse, bunu kabul etmeyecektir. Ben buna saygı duyuyorum."
"CRISTIANO KENDİ DEĞERİNİN FARKINDA"
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı açısından yalnızca saha içindeki performansıyla değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Ferdinand, yıldız futbolcunun ülkenin tanıtımındaki etkisine de dikkat çekti.
Ferdinand, "Birçoğunun bunu kabul edeceğini biliyorum, ama Cristiano kendi değerinin farkında. Bunu her gün gördüm. Cristiano sadece gol ve asist getirmiyor; Portekiz'i ve milli takımı, daha önce Portekiz'i hiç duymamış insanların dikkatini çekiyor. Cristiano Ronaldo sayesinde Portekiz'in nerede olduğunu bile bilmeyen insanların bulunduğu dünyanın çeşitli yerlerinde milli takım formaları satılıyor." ifadelerini kullandı.
"BAZI OYUNCULARA FARKLI DAVRANILMASI GEREKİYOR"
Bazı yıldız futbolcuların diğer oyunculardan farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ferdinand, "Bazı oyunculara diğerlerinden farklı davranılması gerekiyor. Beckham'a İngiltere'de diğerlerinden farklı davranıldı, değil mi? Cristiano'ya Portekiz'de, Messi'ye Arjantin'de, Ronaldo'ya Brezilya'da. Bunlar özel muameleye ihtiyaç duyan oyuncular." dedi.
"SAYGI ŞART"
Ferdinand, Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışında saygı konusunun belirleyici olduğunu düşündüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Saygı şart. Bence Cristiano'nun milli takımdan ayrılmasının tek yolu, saygısızlık hissetmesidir. Egosu var ve saygısızlık hissederse tepki veriyor. Ve bu egosu olmasaydı, bahsettiğim diğer oyuncular gibi, şu anki haline gelemezdi. Her şeyi egosu sayesinde başardı. Bu nedenle, bazı durumlarda egosunu gösterip diğerlerinde bastıramazsınız. Her zaman orada olmalı."
"RONALDO'YA ÇOK KÖTÜ DAVRANILDI"
Ferdinand, yaşananlarla ilgili, "Cristiano Ronaldo'ya çok kötü davranıldı. Çok kötü. Yeni teknik direktör geldi ve kendisini Alex Ferguson gibi görmeye başladı. Hangi gerekçeyle bilmiyorum. Ve bu durum ülkeyi ikiye böldü." ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun milli takım kariyerinin bu şekilde sona ermemesi gerektiğini savunan Ferdinand, tarafların ilerleyen süreçte yeniden bir araya gelebileceğini düşündüğünü belirtti.
"BU DURUMU GÖRMEK ÜZÜCÜ"
Ferdinand, "Bu durumu görmek üzücü. Bence hiçbir oyuncu milli takım kariyerini böyle bitirmemeli. Biraz dinlendikten ve ayrı kaldıktan sonra tekrar bir araya geleceklerini düşünüyorum." dedi.
Eski İngiliz futbolcu sözlerini, "Milli takımın, federasyon başkanının ve teknik direktörün yanlış bir şey yaptıklarını anlayacaklarını düşünüyorum, çünkü en önemli oyuncularının, en iyi temsilcilerinin, ülke tarihinin en ikonik figürünün milli takımı terk etmesine izin veremezler." şeklinde sürdürdü.
"CRISTIANO İLKELİ BİR ADAM"
Yaşananların perde arkasını bilmediğini vurgulayan Ferdinand, Ronaldo'nun karakterine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"İnsanların neden ayrıldığını soracağını biliyorum. Hiçbirimiz perde arkasında değildik, ama bir şey biliyorum: Cristiano ilkeli bir adam ve inandığı şeylerin arkasında duruyor. Eğer kendisine haksızlık yapıldığını veya sözünün tutulmadığını hissederse, bunu kabul etmeyecektir. Ben buna saygı duyuyorum."
"CRISTIANO KENDİ DEĞERİNİN FARKINDA"
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı açısından yalnızca saha içindeki performansıyla değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Ferdinand, yıldız futbolcunun ülkenin tanıtımındaki etkisine de dikkat çekti.
Ferdinand, "Birçoğunun bunu kabul edeceğini biliyorum, ama Cristiano kendi değerinin farkında. Bunu her gün gördüm. Cristiano sadece gol ve asist getirmiyor; Portekiz'i ve milli takımı, daha önce Portekiz'i hiç duymamış insanların dikkatini çekiyor. Cristiano Ronaldo sayesinde Portekiz'in nerede olduğunu bile bilmeyen insanların bulunduğu dünyanın çeşitli yerlerinde milli takım formaları satılıyor." ifadelerini kullandı.
"BAZI OYUNCULARA FARKLI DAVRANILMASI GEREKİYOR"
Bazı yıldız futbolcuların diğer oyunculardan farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ferdinand, "Bazı oyunculara diğerlerinden farklı davranılması gerekiyor. Beckham'a İngiltere'de diğerlerinden farklı davranıldı, değil mi? Cristiano'ya Portekiz'de, Messi'ye Arjantin'de, Ronaldo'ya Brezilya'da. Bunlar özel muameleye ihtiyaç duyan oyuncular." dedi.
"SAYGI ŞART"
Ferdinand, Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışında saygı konusunun belirleyici olduğunu düşündüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Saygı şart. Bence Cristiano'nun milli takımdan ayrılmasının tek yolu, saygısızlık hissetmesidir. Egosu var ve saygısızlık hissederse tepki veriyor. Ve bu egosu olmasaydı, bahsettiğim diğer oyuncular gibi, şu anki haline gelemezdi. Her şeyi egosu sayesinde başardı. Bu nedenle, bazı durumlarda egosunu gösterip diğerlerinde bastıramazsınız. Her zaman orada olmalı."