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Arda Çakmak: "Metin Diyadin ile yollar ayrıldı"

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 21:22 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Çakmak: 'Metin Diyadin ile yollar ayrıldı'
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, Metin Diyadin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çakmak, "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayırıldı." sözlerini sarf etti.

Süper Lig'de milli ara öncesi 6 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BU SEZON PERFORMANSI

Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Göztepe 0-1 Gençlerbirliği
Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği
Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa
Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği

"BİR TEKNİK ADAMIN KOVULMA FİKSTÜRÜ"

Metin Diyadin, ligin 2. haftasında Göztepe deplasmanında alınan galibiyet ve ligdeki 6 puan için, "Tam bir teknik adamın kovulma fikstürüydü. Onun için tabii ki 6 puan 2 maçta çok beklentili şey değildi. Ligin özellikle ilk başlarında, 4-5 haftasında fiziksel olarak hazır olan motivasyonu ve mücadelesi takımlar oturana kadar bunlar ön plana çıkacaktı. Nitekim de biz bu mücadeleyi veriyoruz. İnşallah transferde de bir forvet oyuncusu alma ihtiyacımız var. Onu da umarım önümüzdeki hafta içi o transferimiz de gelmiş olur." demişti.

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