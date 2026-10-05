Gençlerbirliği'nden Metin Diyadin açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Metin Diyadin ile önce yolların ayrıldığı sonra ise "devam" edildiği duyuruldu.
İLK AÇIKLAMA; AYRILIK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile açıklamasında deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını söyledi. Çakmak yaptığı açıklamada "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayırıldı." sözlerini sarf etti.
İKİNCİ AÇIKLAMA; "DEVAM"
Gençlerbirliği, daha sonra resmi sitesinden yaptığı açıklamada Metin Diyadin'in istifasının kabul edilmediğini duyurdu.
Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur.
Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.
Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.
Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."
Süper Lig'de milli ara öncesi 6 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BU SEZON PERFORMANSI
Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Göztepe 0-1 Gençlerbirliği
Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği
Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa
Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği
İLK AÇIKLAMA; AYRILIK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile açıklamasında deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını söyledi. Çakmak yaptığı açıklamada "Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayırıldı." sözlerini sarf etti.
İKİNCİ AÇIKLAMA; "DEVAM"
Gençlerbirliği, daha sonra resmi sitesinden yaptığı açıklamada Metin Diyadin'in istifasının kabul edilmediğini duyurdu.
Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur.
Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir.
Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.
Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur."
Süper Lig'de milli ara öncesi 6 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği, aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BU SEZON PERFORMANSI
Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Göztepe 0-1 Gençlerbirliği
Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor
Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği
Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa
Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği