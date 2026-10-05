Bugün
BİTTİ
Ukrayna
1
Macaristan
2
Bugün
BİTTİ
Kuzey İrlanda
0
Gürcistan
0
Bugün
BİTTİ
İtalya
3
Türkiye
1
Bugün
BİTTİ
Fransa
4
Belçika
1
Bugün
BİTTİ
Güney Kıbrıs
2
Letonya
1
Bugün
BİTTİ
Karadağ
0
Ermenistan
0

Fransa'dan Belçika karşısında harika geri dönüş!

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında ağırladığı Belçika'yı 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fransa'dan Belçika karşısında harika geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, sahasında Belçika'yı konuk etti. Fransa, Stade de France'de oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika, Dodi Lukebakio'nun 35. dakikada attığı golle Fransa karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

FRANSA'DAN GERİ DÖNÜŞ

Fransa, Desire Doue'nin 77. dakikada attığı golle Belçika karşısında 1-1'i buldu. Ev sahibi Fransa, Rayan Cherki'nin 81. dakikada attığı golle Belçika karşısında 2-1 öne geçti.

Fransa, ikinci golden sonrada hız kesmedi. Zinedine Zidane'nin ekibi, 88 ve 90+1. dakikalarda Michael Olise'nin golleriyle maçı 4-1 kazandı.



ROMELU LUKAKU ÇIKTI VE DAĞILDILAR!

Belçika'da Romelu Lukaku, 70. dakikada oyundan çıktı. Lukaku oyundan çıkana kadar 1-0 önde olan Belçika, golcü futbolcunun kenara gelmesinin ardından 4 gol yedi ve maçı kaybetti. Leandro Trossard ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Fransa, 4 maç sonunda 10 puana yükseldi. Belçika, 6 puanda kaldı.

Fransa, grubun bir sonraki maç haftasında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika ise A Milli Takımımızın konuğu olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.