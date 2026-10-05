FRANSA'DAN GERİ DÖNÜŞ
Fransa, Desire Doue'nin 77. dakikada attığı golle Belçika karşısında 1-1'i buldu. Ev sahibi Fransa, Rayan Cherki'nin 81. dakikada attığı golle Belçika karşısında 2-1 öne geçti.
Fransa, ikinci golden sonrada hız kesmedi. Zinedine Zidane'nin ekibi, 88 ve 90+1. dakikalarda Michael Olise'nin golleriyle maçı 4-1 kazandı.
ROMELU LUKAKU ÇIKTI VE DAĞILDILAR!
Belçika'da Romelu Lukaku, 70. dakikada oyundan çıktı. Lukaku oyundan çıkana kadar 1-0 önde olan Belçika, golcü futbolcunun kenara gelmesinin ardından 4 gol yedi ve maçı kaybetti. Leandro Trossard ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Fransa, 4 maç sonunda 10 puana yükseldi. Belçika, 6 puanda kaldı.
Fransa, grubun bir sonraki maç haftasında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika ise A Milli Takımımızın konuğu olacak.
Romelu Lukaku, Lacroix'in savunmasından çok iyi kurtuldu ama şutunda kaleci başarılı! https://t.co/syxNuPNxd4
— Sporx (@sporx) October 5, 2026
⚽Dodi Lukebakio, Romeo Lavia'nın süper pasını değerlendirdi ve Belçika'yı Fransa karşısında öne geçirdi. https://t.co/jaAbmqzGre
— Sporx (@sporx) October 5, 2026
Maxence Lacroix, Romelu Lukaku'yu durdurmakta çok zorlandı. https://t.co/PXNRi06jIc
— Sporx (@sporx) October 5, 2026
Desire Doue, attığı şık golle Belçika'nın kilidini açtı. https://t.co/EoloyWYGvN
— Sporx (@sporx) October 5, 2026
Fransa, Belçika karşısında geri döndü! https://t.co/jthVBzYrFC
— Sporx (@sporx) October 5, 2026
Michael Olise, Uluslar Ligi'nde şovuna devam ediyor. https://t.co/FrB1HR29ZE
— Sporx (@sporx) October 5, 2026
Michael Olise, 2. yarıda Belçika'yı dağıttı. ⚽️ 2 gol 🅰️ 1 asist https://t.co/szSA6wNEoG
— Sporx (@sporx) October 5, 2026