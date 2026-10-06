Dün
BİTTİ
Ukrayna
1
Macaristan
2
Dün
BİTTİ
Kuzey İrlanda
0
Gürcistan
0
Dün
BİTTİ
İtalya
3
Türkiye
1
Dün
BİTTİ
Fransa
4
Belçika
1
Dün
BİTTİ
Güney Kıbrıs
2
Letonya
1
Dün
BİTTİ
Karadağ
0
Ermenistan
0

UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası A, B ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. Türkiye, İtalya deplasmanından 3-1 mağlup ayrılırken Fransa, Belçika'yı 4-1 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 01:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte gecenin sonuçları
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A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

TÜRKİYE İTALYA'DA KAYBETTİ

Ev sahibi İtalya'nın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito kaydetti.

A Milli Takım'ın karşılaşmadaki tek golü ise Aral Şimşir'den geldi.

FRANSA BELÇİKA'YI 4 GOLLE GEÇTİ

Aynı gruptaki diğer karşılaşmada Fransa, sahasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti.

Fransa'nın gollerini Desire Doue, Rayan Cherki ve 2 kez Michael Olise kaydetti. Belçika'nın tek golü Dodi Lukebakio'dan geldi.

GECENİN SONUÇLARI

A Ligi 1. Grup:

İtalya - Türkiye: 3-1
Fransa - Belçika: 4-1

B Ligi 2. Grup:

Kuzey İrlanda - Gürcistan: 0-0
Ukrayna - Macaristan: 1-2

B Ligi 4. Grup:

Bosna Hersek - Polonya: 1-0
Romanya - İsveç: 0-1

C Ligi 2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya: 2-1
Karadağ - Ermenistan: 0-0

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