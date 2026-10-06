UEFA Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte gecenin sonuçları

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.
A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
TÜRKİYE İTALYA'DA KAYBETTİ
Ev sahibi İtalya'nın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito kaydetti.
A Milli Takım'ın karşılaşmadaki tek golü ise Aral Şimşir'den geldi.
FRANSA BELÇİKA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
Aynı gruptaki diğer karşılaşmada Fransa, sahasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti.
Fransa'nın gollerini Desire Doue, Rayan Cherki ve 2 kez Michael Olise kaydetti. Belçika'nın tek golü Dodi Lukebakio'dan geldi.
GECENİN SONUÇLARI
A Ligi 1. Grup:
İtalya - Türkiye: 3-1
Fransa - Belçika: 4-1
B Ligi 2. Grup:
Kuzey İrlanda - Gürcistan: 0-0
Ukrayna - Macaristan: 1-2
B Ligi 4. Grup:
Bosna Hersek - Polonya: 1-0
Romanya - İsveç: 0-1
C Ligi 2. Grup:
Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya: 2-1
Karadağ - Ermenistan: 0-0
A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
TÜRKİYE İTALYA'DA KAYBETTİ
Ev sahibi İtalya'nın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito kaydetti.
A Milli Takım'ın karşılaşmadaki tek golü ise Aral Şimşir'den geldi.
FRANSA BELÇİKA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
Aynı gruptaki diğer karşılaşmada Fransa, sahasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti.
Fransa'nın gollerini Desire Doue, Rayan Cherki ve 2 kez Michael Olise kaydetti. Belçika'nın tek golü Dodi Lukebakio'dan geldi.
GECENİN SONUÇLARI
A Ligi 1. Grup:
İtalya - Türkiye: 3-1
Fransa - Belçika: 4-1
B Ligi 2. Grup:
Kuzey İrlanda - Gürcistan: 0-0
Ukrayna - Macaristan: 1-2
B Ligi 4. Grup:
Bosna Hersek - Polonya: 1-0
Romanya - İsveç: 0-1
C Ligi 2. Grup:
Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya: 2-1
Karadağ - Ermenistan: 0-0