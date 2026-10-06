Okan Buruk, vazgeçilmezini kulübeye çekiyor!

Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de bazı değişikliklere gidecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DAVINSON SANCHEZ KULÜBEYE
Okan Buruk'un stoper ve orta saha bölgesinde değişiklikler yapması beklenirken ilk dokunuşu Davinson Sanchez'e yapacak.
Milli takımdan yorgun dönecek olan Davinson, Türkiye Gazetesi'ne göre dinlendirilecek ve yerine Mario Lemina forma giyecek.
Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile çarşamba gecesi TSİ 02:45'te Peru ile hazırlık maçına çıkacak.
TORREIRA DA DİNLENDİRİLEBİLİR
Öte yandan Okan Buruk'un, Uruguay Milli Takımı'ndan dönecek Lucas Torreira'yı da dinlendirebileceği haber detayında yer aldı.
Okan Buruk'un stoper ve orta saha bölgesinde değişiklikler yapması beklenirken ilk dokunuşu Davinson Sanchez'e yapacak.
Milli takımdan yorgun dönecek olan Davinson, Türkiye Gazetesi'ne göre dinlendirilecek ve yerine Mario Lemina forma giyecek.
Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile çarşamba gecesi TSİ 02:45'te Peru ile hazırlık maçına çıkacak.
TORREIRA DA DİNLENDİRİLEBİLİR
Öte yandan Okan Buruk'un, Uruguay Milli Takımı'ndan dönecek Lucas Torreira'yı da dinlendirebileceği haber detayında yer aldı.