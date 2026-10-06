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Fenerbahçe'den Brown için sürpriz bonservis!

Fenerbahçe'nin performansıyla dikkat çeken Archie Brown için ara transfer döneminde 30 milyon euroluk bonservis talep edeceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 08:43 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Brown için sürpriz bonservis!
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Archie Brown
Archie Brown
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Temmuz 2025'te Milan'ın elinden kadrosuna kattığı Archie Brown, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

24 yaşındaki sol bek için İngiltere'den Nottingham Forest'ın devre arasında sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NOTTINGHAM FOREST'IN RADARINDA

Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, yaklaşık bir yıldır takip ettiği Archie Brown için ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapacak. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTEYECEK

Fenerbahçe'nin ise ara transfer döneminde Archie Brown'u göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde ise kapıyı 30 milyon eurodan açacağı ifade edildi.

Brown'un Fenerbahçe'deki performansını sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerin artması bekleniyor.

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