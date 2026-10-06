Fenerbahçe'den Brown için sürpriz bonservis!

Fenerbahçe'nin Temmuz 2025'te Milan'ın elinden kadrosuna kattığı Archie Brown, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
24 yaşındaki sol bek için İngiltere'den Nottingham Forest'ın devre arasında sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NOTTINGHAM FOREST'IN RADARINDA
Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, yaklaşık bir yıldır takip ettiği Archie Brown için ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapacak. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTEYECEK
Fenerbahçe'nin ise ara transfer döneminde Archie Brown'u göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde ise kapıyı 30 milyon eurodan açacağı ifade edildi.
Brown'un Fenerbahçe'deki performansını sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerin artması bekleniyor.
24 yaşındaki sol bek için İngiltere'den Nottingham Forest'ın devre arasında sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NOTTINGHAM FOREST'IN RADARINDA
Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, yaklaşık bir yıldır takip ettiği Archie Brown için ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapacak. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTEYECEK
Fenerbahçe'nin ise ara transfer döneminde Archie Brown'u göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde ise kapıyı 30 milyon eurodan açacağı ifade edildi.
Brown'un Fenerbahçe'deki performansını sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerin artması bekleniyor.