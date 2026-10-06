Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu destekli hamle: Yasin Ayari

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesinde rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetimin, Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi listenin ilk sırasına aldığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AYARI İÇİN FERDİ DEVREDE
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Yasin Ayari için kısa süre içerisinde Brighton ile temas kurmayı planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, genç orta sahanın transferinde Ferdi Kadıoğlu'nun da desteğini almak istediği belirtildi.
İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE UZANAN BAĞ
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da forma giymesi nedeniyle Ayari transferinde önemli bir bağlantı oluşturabileceği düşünülüyor.
Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin kulüpteki konumu ve Ayari ile aynı ortamda bulunmasından faydalanarak transfer sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği aktarıldı.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Ayari'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ancak Brighton ile anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DE AYARI ISRARI
Sarı-lacivertlilerin genç oyunculara yönelik transfer politikasına da uyan Ayari'nin, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle tercih edilen profillerden biri olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ayari için şartları zorlaması bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetimin, Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi listenin ilk sırasına aldığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AYARI İÇİN FERDİ DEVREDE
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Yasin Ayari için kısa süre içerisinde Brighton ile temas kurmayı planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, genç orta sahanın transferinde Ferdi Kadıoğlu'nun da desteğini almak istediği belirtildi.
İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE UZANAN BAĞ
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da forma giymesi nedeniyle Ayari transferinde önemli bir bağlantı oluşturabileceği düşünülüyor.
Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin kulüpteki konumu ve Ayari ile aynı ortamda bulunmasından faydalanarak transfer sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği aktarıldı.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Ayari'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ancak Brighton ile anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DE AYARI ISRARI
Sarı-lacivertlilerin genç oyunculara yönelik transfer politikasına da uyan Ayari'nin, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle tercih edilen profillerden biri olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ayari için şartları zorlaması bekleniyor.