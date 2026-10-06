Beşiktaş'ta Italiano'dan stoper kararı!

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi savunma hattında yeni planlama yapılıyor. A Milli Takım kampında dizinden sakatlanan Emirhan Topçu'nun forma giyemeyecek olması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun stoper tercihini değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DJALO İÇİN İLK 11 PLANI
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli ara sonrasında Kocaelispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda zirve yarışında önemli bir adım atılması hedeflenirken, Italiano savunma hattında Djalo'ya forma vermeye hazırlanıyor.
Emirhan, Amed Sportif karşılaşmasının ikinci yarısında Djalo'nun yerine oyuna girmiş ve sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazanmıştı.
Ancak milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası genç stoperin Kocaelispor maçında forma giymesi beklenmiyor.
AGBADOU-DJALO İKİLİSİ
İtalyan teknik adamın, milli ara boyunca çalışmalarını sürdüren Djalo'nun performansından memnun olduğu belirtildi. Italiano'nun, Fildişi Sahili Milli Takımı kampından dönecek Agbadou ile birlikte Djalo'yu Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirmeyi planladığı aktarıldı.
Böylece Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında stoper hattının Agbadou ve Djalo ikilisinden oluşması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli ara sonrasında Kocaelispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda zirve yarışında önemli bir adım atılması hedeflenirken, Italiano savunma hattında Djalo'ya forma vermeye hazırlanıyor.
Emirhan, Amed Sportif karşılaşmasının ikinci yarısında Djalo'nun yerine oyuna girmiş ve sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazanmıştı.
Ancak milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası genç stoperin Kocaelispor maçında forma giymesi beklenmiyor.
AGBADOU-DJALO İKİLİSİ
İtalyan teknik adamın, milli ara boyunca çalışmalarını sürdüren Djalo'nun performansından memnun olduğu belirtildi. Italiano'nun, Fildişi Sahili Milli Takımı kampından dönecek Agbadou ile birlikte Djalo'yu Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirmeyi planladığı aktarıldı.
Böylece Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısında stoper hattının Agbadou ve Djalo ikilisinden oluşması bekleniyor.