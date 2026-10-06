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Serdal Adalı'dan Beşiktaş için büyük hedefler!

Olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yeni yönetimi bugün mazbatalarını alacakken, Beşiktaş'ta gözler ocak ayı transfer planı ve sezon hedeflerine çevrildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 09:50
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Beşiktaş için büyük hedefler!
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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulun ardından yeni dönem başlıyor. Tek aday olarak girdiği seçimde 3 bin 815 oy alarak güven tazeleyen Başkan Serdal Adalı, yönetim kadrosunda yaptığı 8 değişiklikle birlikte bugün mazbatasını alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ADALI-ÖZEN ZİRVESİ

Mazbata töreninin ardından Beşiktaş'ın yeni yönetimi görevine resmen başlayacak. Siyah-beyazlılarda gözler ise ocak ayı transfer planı, sportif yapılanma ve sezon hedeflerine çevrilecek.

Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen'in ara transfer döneminde yapılması planlanan takviyeler için düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Farklı mevkiler için geniş bir oyuncu listesi oluşturulurken adayların maliyetleri, mevcut kadroya uyumu ve sözleşme durumları değerlendiriliyor.

Transfer konusunda teknik anlamdaki son kararı ise teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. Adalı ile Önder Özen arasında yakın zamanda yeni bir transfer zirvesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İŞTE ADALI'NIN VAATLERİ

Serdal Adalı'nın yeni dönemde Beşiktaş için ortaya koyduğu hedefler arasında kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı oluşturmak bulunuyor.

Başkan Adalı ayrıca amatör şubelerin denk bütçelerle büyümesini, kulübün finansal bağımsızlığını yakalayan ve borçsuz bir mali yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Yeni gayrimenkul yatırımlarıyla kulübün ekonomisinin güçlendirilmesi ve projelerle büyütülmesi de Adalı'nın vaatleri arasında yer alıyor.

Altyapıda ise geleceğin yıldızlarının Avrupa seviyesindeki tesislerde yetiştirilmesi hedefleniyor. İdari anlamda profesyonellik ve kurumsal vizyonun ön plana çıkarılması, camianın yeniden kenetlenmesi ve Beşiktaş'ın hep birlikte yükselmesi de yeni dönemin önemli hedefleri arasında bulunuyor.

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