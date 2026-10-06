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Trabzonspor'da forvet bilmecesi! Gözler Thomas Reis'ta

Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Samsunspor derbisi öncesinde ilk 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. Alman çalıştırıcının, form grafiği yükselen Franculino ile gol yollarında sessiz kalan Onuachu arasında son kararını maç gününe kadar vereceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 09:04
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da forvet bilmecesi! Gözler Thomas Reis'ta
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Milli araya Galatasaray'ı 4-0 yenerek moralli giren Trabzonspor rotasını cumartesi günü Samsunspor ile deplasmanda oynanacak Karadeniz derbisine çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Thomas Reis zorlu mücadelenin ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken, forvetteki kararını daha vermediği öğrenildi.

GALATASARAY MAÇINDA SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Tecrübeli teknik adam Galatasaray karşısında herkesi şaşırtarak ileri uçta Paul Onuachu'nun yerine yeni transferlerden Franculino'ya şans vermişti. 22 yaşındaki futbolcu da kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamış ve şans bulduğu 59 dakikada hem mücadeleci oyunu hem de Salah'ın 2. golünde yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

Onuachu ise sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Geçen sezonun gol kralı Nijeryalı forvet Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken sadece Gençlerbirliği ağlarına iki gol attı, diğer mücadelelerde suskun kaldı. Reis'in maç gününe kadar iki oyuncunun idmanlardaki performansına göre son kararını vereceği ifade edildi. 

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