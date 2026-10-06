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Asensio'nun dönüşü 'süper' olacak

Fenerbahçe'nin 10 numarasının idman performansının çok iyi olduğu öğrenildi. Oyuncunun formundan memnun olan İsmail Kartal da Asensio'yu Rize maçında ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 09:34
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Asensio'nun dönüşü 'süper' olacak
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Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını atlatan İspanyol yıldız Marco Asensio bir an önce formasına kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İdmanlarda hırslı ve istekli tavırları dikkat çeken 30 yaşındaki 10 numaranın Rizespor maçını iple çektiği ve bu maçta ilk 11'de süre almak istediği öğrenildi.

RİZESPOR'A KARŞI İLK 11

Milli arada Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında da 83 dakika süre alan deneyimli futbolcu performansıyla geçer not almıştı. Asensio Rize maçında gol ya da asiste imza atarak sahalara süper bir dönüş yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yıldız oyuncunun idmanlardaki performansından memnun olduğu ve Rize maçında Asensio'ya ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son olarak ligin ikinci haftasındaki Konyaspor maçında forma şansı bulan Marco Asensio bu sezon 7 maçta oynadı. Yıldız 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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