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Barış Alper Yılmaz'da 2 sezon sonra aynı tablo!

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla gol ve asist üretemezken, kariyerinde benzer bir dönemi son olarak 2023-24 sezonunda yaşamıştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 10:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'da 2 sezon sonra aynı tablo!
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın bu sezonki performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımın önemli hücum oyuncularından Barış Alper, geride kalan bölümde skor katkısı üretemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile mücadele edecek. Zorlu fikstür öncesinde Barış Alper'in performansı da takip edilen konular arasında yer alıyor.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Milli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı.

Barış Alper Yılmaz, söz konusu 7 karşılaşmada gol veya asist üretemedi.

MİLLİ TAKIMDA DA ELEŞTİRİLDİ

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalardaki performansıyla da eleştirilerin odağında yer aldı.

Milli oyuncu, hem Galatasaray hem de milli takım formasıyla bu sezon beklenen skor katkısını henüz sağlayamadı.

SON KEZ 2023-24'TE YAŞADI

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray kariyerinde sezonun ilk bölümünü gol ve asist katkısı yapamadan geçirdiği son dönem 2023-24 sezonu olmuştu.

O sezon ilk 19 haftada skor katkısı üretemeyen Barış Alper, ilk asistini 20. haftada oynanan Kayserispor karşılaşmasında yaptı.

İLK GOLÜ 23. HAFTADA GELDİ

Barış Alper Yılmaz, 2023-24 sezonundaki ilk golünü ise 23. haftada Gaziantep FK karşısında kaydetti.

Milli futbolcu, bu sezon da henüz gol veya asistle tanışamazken, Galatasaray formasıyla benzer bir başlangıç yaptığı 2023-24 sezonunu geride bırakmaya çalışıyor. 

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