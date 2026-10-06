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Fenerbahçe'de forvet kapışması!

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'nin milli takımlarda gösterdiği performans, Çaykur Rizespor maçı öncesi forvet tercihinde İsmail Kartal'ın seçeneklerini artırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 11:43
Haber: Posta
Fenerbahçe'de forvet kapışması!
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Fenerbahçe'de milli ara sonrası Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesinde forvet hattında forma rekabeti yaşanıyor.

Belçika Milli Takımı'nda Türkiye karşısında gol atan Romelu Lukaku ile Kosova Milli Takımı'nda etkili bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin formda olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihlerini zorlaştırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LUKAKU'DAN "OYNAMAK İSTİYORUM" MESAJI

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Romelu Lukaku, Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol kaydetti. Belçikalı golcü, maçın ardından "Dönüşte hocam ile konuşacağım. Güçlüyüm, formdayım ve oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

MURİQİ DE FORMDA

Kosova Milli Takımı'nda bulunan Vedat Muriç de 1-1 sona eren Avusturya karşılaşmasında etkili bir performans ortaya koydu. Maç öncesinde sakat olduğu belirtilen Muriqi, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 67. dakikada yerini Fisnik Asllani'ye bıraktı.

KARARI İDMANLAR BELİRLEYECEK

İki futbolcunun formda olması İsmail Kartal'ın forvet seçeneklerini artırdı. Sezon başından beri Muriqi'ye şans veren deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de kime görev vereceğine İstanbul'a dönüşün ardından yapılacak antrenmanlarda karar verecek.

Kartal, "Muriqi ve Lukaku'nun kalitesine zaten söz söyleyemeyiz. Rize'de kimin ilk 11'de olacağına İstanbul'a döndüklerinden sonra yapacağımız idmanlarda karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İki futbolcunun aynı anda sahaya çıkması ve Fenerbahçe'nin çift forvet sistemiyle mücadele etmesi ihtimali de bulunuyor.

TAKTİK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Bakü dönüşünün ardından bir antrenman gerçekleştirdi. İsmail Kartal'ın verdiği izin sonrasında sarı-lacivertli ekip bugün Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Milli takım görevlerini tamamlayan oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte antrenmanlarda taktik çalışmaların ağırlık kazanması bekleniyor.



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