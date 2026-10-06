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Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, 7 Ekim Çarşamba günü RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
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Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı 7 Ekim Çarşamba gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından sunulacak.

Denetim kurulu da söz konusu raporlarla ilgili tespit ve incelemelerini üyelerle paylaşacak.

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