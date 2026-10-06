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Belçika'dan Lukaku'ya dikkat çeken yorum: "Ronaldo gibi suratsız değil!"

Belçika basını, Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku'nun mücadeleci karakterini Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı.

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calendar 06 Ekim 2026 11:11
Haber: Sözcü
Belçika'dan Lukaku'ya dikkat çeken yorum: 'Ronaldo gibi suratsız değil!'
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Belçika basınının gündemine oturdu.

Nieuwsblad, tecrübeli futbolcunun sahadaki mücadeleci yaklaşımını Cristiano Ronaldo üzerinden değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "LUKAKU SURAT ASAN BİR RONALDO DEĞİL"

Nieuwsblad, Lukaku için "Lukaku surat asan bir Ronaldo değil, kendini tamamen savaşa attı. Büyük Rom, Fenerbahçe'dekiler de dahil tüm şüphecilerin önünde hâlâ gücünün olduğunu göstermek istedi." yorumunda bulundu.

SAHADA CEVAP VERDİ

Belçika basını, Lukaku'nun hem milli takım hem de kulüp düzeyinde kendisine yöneltilen eleştirilere sahada cevap vermek istediğini vurguladı.

Tecrübeli golcünün ceza sahasındaki etkili oyununun yanı sıra attığı golde gösterdiği bitiricilik ve oyun zekasına da dikkat çekildi. Lukaku'nun golünün "neredeyse tüm futbol yasalarına meydan okuduğu" ifade edildi.
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