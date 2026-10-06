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Fenerbahçe'de Ederson'dan büyük yükseliş!

Fenerbahçe'de sezon başında geleceği tartışılan Ederson, kendisine duyulan güvenin ardından performansıyla dikkat çekmeye başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 11:39
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Ederson'dan büyük yükseliş!
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Fenerbahçe'de sezon başında takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Ederson, son dönemde sergilediği performansla öne çıktı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın desteği ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Brezilyalı kaleciye duyduğu güven, tecrübeli file bekçisinin performansına olumlu yansıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Sezon başında Ederson'un geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunurken, Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesinde yaptığı açıklamayla Brezilyalı kaleciye destek verdi.

Yıldırım, Ederson'la ilgili, "Şimdi herkes 'Ederson gitsin' diyor, ben tam tersini söylüyorum. Ederson'u kazanmak lazım." ifadelerini kullanarak tecrübeli file bekçisine güvendiklerini dile getirdi.

İsmail Kartal ve teknik ekibi de göreve geldikleri ilk günden itibaren Ederson'u kaybetmek yerine kazanmayı tercih etti. Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe'yi benimsemesi için destek verildi.

GÜVENE SAHADA CEVAP VERDİ

Ederson, kendisine duyulan güvenin karşılığını performansıyla vermeye başladı. Süper Lig'de 5 maçta forma giyen 33 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapattı.

Ederson söz konusu maçlarda yüzde 80 kurtarış oranı yakalarken, topu oyuna sokma başarısında ise yüzde 84'lük oran elde etti.

AVRUPA'DA DA ÖNE ÇIKTI

Brezilyalı file bekçisi, Lyon ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan 2 karşılaşmada yaptığı toplam 9 kurtarışla Fenerbahçe'nin 18 yıllık özlemine son vermesinde önemli rol oynadı.

Ederson ayrıca 1-1 sona eren Roma karşılaşmasında da 2 kurtarış gerçekleştirdi.

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