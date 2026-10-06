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Trabzonspor'da Kevin Danois sesleri

8 numara takviyesi için çalışan Trabzonspor, Fransız ekibi Auxerre'den Kevin Danois için hamle yapabilir. 22 yaşındaki Fransız oyuncu, çok yönlü yapısı ile dikkat çekiyor

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 10:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Kevin Danois sesleri
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Kevin Danois
Kevin Danois
Auxerre
Fiorentina'ya giden Oulai'nin ayrılığı sonrası orta sahada oluşan boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor, rotasını genç ve gelişime açık isimlere çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doue'yi gündeminde tutan Fırtına için alternatif adaylardan biri de AJ Auxerre'den Kevin Danois oldu. 22 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahada görev yaparken özellikle mücadele gücü ve hareketliliğiyle öne çıkıyor. Danois'in en önemli özelliklerinden biri, oyunun iki yönünde de sorumluluk alabilmesi. Savunmaya yardım eden, top kazanımının ardından hücuma destek veren Fransız oyuncu, gerektiğinde merkezde daha geride de görev yapabiliyor. Trabzonspor'un aradığı dinamik 8 numara profiline uyuyor.

FIRTINA'NIN YENİ HEDEFİ

Bordo-mavililer, orta sahada gençleşme ve dinamizm hamlesi yapmak isterken Danois ismi bu nedenle önem kazanıyor. Yaşı ve gelişim potansiyeliyle dikkat çeken Fransız futbolcu, doğru şartların oluşması halinde Trabzonspor için değerlendirilebilecek alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Yönetimin önceliği ise hem ekonomik hem de sportif açıdan kulübün geleceğine katkı sağlayacak bir orta saha bulmak. Fransa 1. Lig ekibi ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki yıldızın market değeri 20 milyon euro. Danois'in en güçlü tarafı dinamizm, merkezde oyun bağlantısı ve iki yönlü katkı.  

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