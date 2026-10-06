Fenerbahçe'den Arthur Avom hamlesi!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesinde genç oyunculara yöneldiği belirtildi.
Yönetimin gündemine Lorient forması giyen Arthur Avom'un da girdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVOM İÇİN YENİ SAYFA
21 yaşındaki Arthur Avom, Lorient formasıyla gösterdiği performansın ardından birçok kulübün dikkatini çekti. Kamerunlu futbolcunun, gelen ilginin ardından kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Avom'u ara transfer döneminde uygun bir bedelle kadrosuna katmanın yollarını aradığı aktarıldı.
GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI
Arthur Avom, 2025/26 sezonunda Lorient formasıyla Ligue 1 ve kupada toplam 33 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu ligde 31 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, kupada 2 karşılaşmada forma giydi.
Avom, 2024/25 sezonunda ise Ligue 2'de 32 maçta 2 gol ve 4 asist üretti. Aynı sezon kupada da 3 karşılaşmada görev aldı.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
Avom, 2026/27 sezonunda Lorient formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de görev alan Kamerunlu oyuncu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Yönetimin gündemine Lorient forması giyen Arthur Avom'un da girdiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVOM İÇİN YENİ SAYFA
21 yaşındaki Arthur Avom, Lorient formasıyla gösterdiği performansın ardından birçok kulübün dikkatini çekti. Kamerunlu futbolcunun, gelen ilginin ardından kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Avom'u ara transfer döneminde uygun bir bedelle kadrosuna katmanın yollarını aradığı aktarıldı.
GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI
Arthur Avom, 2025/26 sezonunda Lorient formasıyla Ligue 1 ve kupada toplam 33 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu ligde 31 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, kupada 2 karşılaşmada forma giydi.
Avom, 2024/25 sezonunda ise Ligue 2'de 32 maçta 2 gol ve 4 asist üretti. Aynı sezon kupada da 3 karşılaşmada görev aldı.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
Avom, 2026/27 sezonunda Lorient formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de görev alan Kamerunlu oyuncu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.