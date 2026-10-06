Bahçeşehir Koleji, Balkan Botevgrad'a konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun ikinci haftasında yarın Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 yendi.
Dört grupta 8'er takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.
Bahçeşehir Koleji, grubundaki ilk maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78 yendi.
Dört grupta 8'er takımın yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.