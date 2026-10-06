Adalet Bakanı Gürlek'ten flaş Hakemler Dosyası açıklaması!

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakemler Dosyası soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamaları kapsamında başlatıldığını belirtirken, soruşturmadaki tutuklu ve adli kontrol sayılarını da açıkladı.Hakemler Dosyası'ndaki soruşturmanın temel suçlamasının ne olduğu ve maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt veren Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:Akın Gürlek:Gürlek, hakemlerin sınavlarıyla ilgili de soruşturma kapsamında incelemeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu:Akın Gürlek:Soruşturmadaki son duruma ilişkin de bilgi veren Gürlek, 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin ise adli kontrol altında olduğunu açıkladı.Akın Gürlek:Gürlek, soruşturmanın Türk futbolunun daha adil bir yapıya kavuşması açısından takip edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Akın Gürlek:Gürlek, soruşturma dosyasında çeşitli deliller bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Akın Gürlek:Adalet Bakanı Akın Gürlek, belirli bir derbi maçının soruşturma kapsamında takip edilip edilmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi.Akın Gürlek:Bahis soruşturması ile hakemlik sistemine müdahale arasında savcıların tespit ettiği bir bağ bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Gürlek, soruşturmanın ayrı başlıklar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.Akın Gürlek:Derbi maçlarının sportif açıdan daha güvenli olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın temel amacının Türk futbolunun temiz kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı.Akın Gürlek: