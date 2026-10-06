Adalet Bakanı Gürlek'ten flaş Hakemler Dosyası açıklaması!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakemler Dosyası soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamaları kapsamında başlatıldığını belirtirken, soruşturmadaki tutuklu ve adli kontrol sayılarını da açıkladı.
SORUŞTURMANIN TEMELİ NE?
Hakemler Dosyası'ndaki soruşturmanın temel suçlamasının ne olduğu ve maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt veren Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Akın Gürlek: "Hakemler Dosyası, resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden süreç var."
Gürlek, hakemlerin sınavlarıyla ilgili de soruşturma kapsamında incelemeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu:
Akın Gürlek: "Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verilerek, disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem tutuklandı."
"DEVAM EDEN BİR SÜREÇ VAR"
Soruşturmadaki son duruma ilişkin de bilgi veren Gürlek, 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin ise adli kontrol altında olduğunu açıkladı.
Akın Gürlek: "Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var."
"TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZ OLMASI LAZIM"
Gürlek, soruşturmanın Türk futbolunun daha adil bir yapıya kavuşması açısından takip edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Akın Gürlek: "Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum, tüm insanlarımız takip ediyor. Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük."
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Gürlek, soruşturma dosyasında çeşitli deliller bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Akın Gürlek: "Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Bir kısım MASAK raporları, HTS kayıtları, WhatsApp konuşmaları, MHK Başkanıyla başka kişiler arasında yazışmalar var, hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği. Aynı şekilde sınavlarda ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiğinin iddia edildiği bir süreç var. Biz futbolun temiz olmasını istiyoruz."
"ŞU AN BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, belirli bir derbi maçının soruşturma kapsamında takip edilip edilmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi.
Akın Gürlek: "Hukukta şöyledir; savcılarımız somut deliller ve verilere göre hareket eder. Şikayetler yapılmıştır. İhbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da menfaat karşılığında yaptığına dair somut bir veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır ama hukuk, delillere göre hareket eder. Sizin sorunuza göre arkadaşlarla görüştüğümde bana 'bir şey yok' dediler. Somut veri olması lazım. Somut veri çok önemli, MASAK önemli, HTS kayıtları önemli. Bu hakemlerin sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin mobbing ile klasman dışı yapılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubunun yönlendirilmesi... Bunlar önemli ama somut veri varsa, hakemlerin kural hatası var mı, bilerek ya da kötü niyetle, menfaat karşılığı yapıp yapmadığı araştırılıyor. Şu an sizin söylediğiniz gibi bir şey yok."
"ŞİKE-TEŞVİK PRİMİ İDDİASI VAR!"
Bahis soruşturması ile hakemlik sistemine müdahale arasında savcıların tespit ettiği bir bağ bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Gürlek, soruşturmanın ayrı başlıklar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.
Akın Gürlek: "Şimdi hakemlerde şike - teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar ama burada futbolcuya da hakeme de teşvik verilebiliyor. Benzer yönleri de var. Bahis oynayan hakem var mı, bu da araştırılıyor. Bunların hepsi teknik, somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK çok önemli. HTS kayıtları önemli. Devam eden bir süreç var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde."
"HER ŞEY FUTBOLUN TEMİZ KALMASI İÇİN"
Derbi maçlarının sportif açıdan daha güvenli olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın temel amacının Türk futbolunun temiz kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Akın Gürlek: "Futbol gerçekten büyük bir camia. Emek verenler, alın terini dökenler var. Ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Savcılarımızın yaptığı tamamen bu. Çünkü burada bir teşvik bir şike yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeylere göz yumması olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, Başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim takımlarımız yurt dışında müsabakalarda oynuyor. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar."
SORUŞTURMANIN TEMELİ NE?
Hakemler Dosyası'ndaki soruşturmanın temel suçlamasının ne olduğu ve maç sonuçlarının manipüle edildiğine dair somut bir delil bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt veren Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Akın Gürlek: "Hakemler Dosyası, resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden süreç var."
Gürlek, hakemlerin sınavlarıyla ilgili de soruşturma kapsamında incelemeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu:
Akın Gürlek: "Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verilerek, disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem tutuklandı."
"DEVAM EDEN BİR SÜREÇ VAR"
Soruşturmadaki son duruma ilişkin de bilgi veren Gürlek, 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin ise adli kontrol altında olduğunu açıkladı.
Akın Gürlek: "Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var."
"TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZ OLMASI LAZIM"
Gürlek, soruşturmanın Türk futbolunun daha adil bir yapıya kavuşması açısından takip edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Akın Gürlek: "Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum, tüm insanlarımız takip ediyor. Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük."
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Gürlek, soruşturma dosyasında çeşitli deliller bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Akın Gürlek: "Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Bir kısım MASAK raporları, HTS kayıtları, WhatsApp konuşmaları, MHK Başkanıyla başka kişiler arasında yazışmalar var, hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği. Aynı şekilde sınavlarda ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiğinin iddia edildiği bir süreç var. Biz futbolun temiz olmasını istiyoruz."
"ŞU AN BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, belirli bir derbi maçının soruşturma kapsamında takip edilip edilmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi.
Akın Gürlek: "Hukukta şöyledir; savcılarımız somut deliller ve verilere göre hareket eder. Şikayetler yapılmıştır. İhbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da menfaat karşılığında yaptığına dair somut bir veri olması lazım. Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır ama hukuk, delillere göre hareket eder. Sizin sorunuza göre arkadaşlarla görüştüğümde bana 'bir şey yok' dediler. Somut veri olması lazım. Somut veri çok önemli, MASAK önemli, HTS kayıtları önemli. Bu hakemlerin sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin mobbing ile klasman dışı yapılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubunun yönlendirilmesi... Bunlar önemli ama somut veri varsa, hakemlerin kural hatası var mı, bilerek ya da kötü niyetle, menfaat karşılığı yapıp yapmadığı araştırılıyor. Şu an sizin söylediğiniz gibi bir şey yok."
"ŞİKE-TEŞVİK PRİMİ İDDİASI VAR!"
Bahis soruşturması ile hakemlik sistemine müdahale arasında savcıların tespit ettiği bir bağ bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Gürlek, soruşturmanın ayrı başlıklar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.
Akın Gürlek: "Şimdi hakemlerde şike - teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar ama burada futbolcuya da hakeme de teşvik verilebiliyor. Benzer yönleri de var. Bahis oynayan hakem var mı, bu da araştırılıyor. Bunların hepsi teknik, somut verilere göre yapılabiliyor. Burada MASAK çok önemli. HTS kayıtları önemli. Devam eden bir süreç var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde."
"HER ŞEY FUTBOLUN TEMİZ KALMASI İÇİN"
Derbi maçlarının sportif açıdan daha güvenli olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın temel amacının Türk futbolunun temiz kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Akın Gürlek: "Futbol gerçekten büyük bir camia. Emek verenler, alın terini dökenler var. Ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Savcılarımızın yaptığı tamamen bu. Çünkü burada bir teşvik bir şike yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeylere göz yumması olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, Başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması. Çünkü çok büyük bir camia. Hakemlerin de adalet kuralları çerçevesinde maçları yönetmesi lazım. Bizim takımlarımız yurt dışında müsabakalarda oynuyor. Biz bu süreçleri takip ediyoruz. Tamamen futbolun temiz kalması için yapılan çalışmalar."