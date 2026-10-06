Aras Kargo'dan anlamlı başlangıç!

Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında karşılaştığı Zeren Spor Kulübü müsabakasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın işbirliğiyle "hayvanlara destek" temasıyla gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Zeren Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
İlk maçın Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesiyle kulüp, karşılaşmayı yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, kurduğu dayanışmayla da anlamlı kılmayı hedefledi.
Maç alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın tanıtım stantları yer aldı.
Maça gelen seyircilere küçük paketler halinde bin adet köpek maması dağıtıldı. Kulübün, bilet satış gelirinin yüzde 10'una karşılık gelen tutarda ürün desteği sağlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarına katkı sunacağı belirtildi.
"Tüm takımımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, uzun bir hazırlık döneminin ardından yeni sezona başladıklarını belirtti.
Oyuncuların ve teknik ekibin ortaya koyduğu emeğe ve mücadeleye güvendiklerini aktaran Bozoğlu, "Sezon boyunca sahada bu mücadele ruhunu en iyi şekilde yansıtarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Tüm takımımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.
Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu da zun bir hazırlık döneminin ardından sahaya çıkmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Açılış maçımızın Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesini sezona anlamlı bir adımla başlamak için güzel bir fırsat olarak gördük. Bu işbirliği için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Seyircimizin salona gelişi bu kez patili dostlarımıza da destek oldu. Yeni sezona, voleybolun birleştirici gücünü can dostlarımız için anlamlı bir desteğe dönüştürerek başlamaktan mutluluk duyuyoruz."
İlk maçın Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesiyle kulüp, karşılaşmayı yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, kurduğu dayanışmayla da anlamlı kılmayı hedefledi.
Maç alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın tanıtım stantları yer aldı.
Maça gelen seyircilere küçük paketler halinde bin adet köpek maması dağıtıldı. Kulübün, bilet satış gelirinin yüzde 10'una karşılık gelen tutarda ürün desteği sağlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarına katkı sunacağı belirtildi.
"Tüm takımımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, uzun bir hazırlık döneminin ardından yeni sezona başladıklarını belirtti.
Oyuncuların ve teknik ekibin ortaya koyduğu emeğe ve mücadeleye güvendiklerini aktaran Bozoğlu, "Sezon boyunca sahada bu mücadele ruhunu en iyi şekilde yansıtarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Tüm takımımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.
Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu da zun bir hazırlık döneminin ardından sahaya çıkmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Açılış maçımızın Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesini sezona anlamlı bir adımla başlamak için güzel bir fırsat olarak gördük. Bu işbirliği için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Seyircimizin salona gelişi bu kez patili dostlarımıza da destek oldu. Yeni sezona, voleybolun birleştirici gücünü can dostlarımız için anlamlı bir desteğe dönüştürerek başlamaktan mutluluk duyuyoruz."