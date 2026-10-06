Esenler Erokspor, Avrupa'da sahne alıyor

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında 7 Ekim Çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Gence, Universitatea Craiova, Sporting, Rilski Sportist ve Kolossos H Hotels ekipleri ile C Grubu'nda yer alıyor.
Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Gence, Universitatea Craiova, Sporting, Rilski Sportist ve Kolossos H Hotels ekipleri ile C Grubu'nda yer alıyor.