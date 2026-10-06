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Esenler Erokspor, Avrupa'da sahne alıyor

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Gence'yi konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor, Avrupa'da sahne alıyor
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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında 7 Ekim Çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Gence, Universitatea Craiova, Sporting, Rilski Sportist ve Kolossos H Hotels ekipleri ile C Grubu'nda yer alıyor.

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