Tutku dolu bir aşktı, 21 sene boyunca devam eden!

Lionel Messi, A milli takım kariyerinin başında, 18 yaşındayken 196 ülkenin insanlarına hediye edilmiş olsaydı, ne yaparlardı? Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük olasılıkla onu koşulsuz sever ve desteklerlerdi. Onu ve futbolunu sahiplenirlerdi. Gurur duyarlardı. Peki, bu "hediyeyi" gerçekten alan ülke olan Arjantin ne yaptı? Onu eleştirdi, küçümsedi, reddetti, hatta yuhaladı. Yıllarca, uzun yıllar boyunca. Elbette bütün Arjantinliler değil, ancak futbol konusunda pek çok insanın gerçekten çılgın olduğu bu ülkenin çok büyük bir kesimi.
Ta ki bir gün bu Arjantinliler, asıl çılgınlığın Messi'ye böyle davranmak olduğunu fark edene kadar.
Alfredo Di Stefano ve Diego Maradona gibi büyük isimlerin doğduğu yer olmakla övünen ülkenin, birçok uzmanın ve futbolseverin tüm zamanların en iyisi olarak gördüğü bir oyuncuya karşı aynı duyguları beslemesi şaşırtıcı derecede uzun sürdü.
Bununla birlikte, bu gerçekleştiğinde işler diğer uç noktaya savruldu. Çünkü bugün Arjantin'de onu eleştiren birini bulmak neredeyse imkânsız.
Messi, bu gece 02.00'de Buenos Aires'teki River Plate'in Monumental Stadı'nda Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında 208. kez milli formayı giyerek Arjantin Milli Takımı'na son kez veda ederken, o belirsizlik yılları pek hatırlanmayacak. Ancak bu, hatırlanmaya değer bir hikâye. Çünkü benzer bir şeyin bir daha yaşanması son derece düşük bir ihtimal.
Messi, 13 yaşında, doğduğu ve çocukluğunun ilk yıllarını geçirdiği Rosario'dan ayrılarak Barcelona'da kendisine bir yer edinmeye çalıştı. Eylül 2000'deki o gün hiçbir garantisi yoktu. Barcelona onu tam olarak kollarını açmış beklemiyordu; futbol yeteneği ve azmiyle İspanyol kulübünün teknik direktörlerini ve yöneticilerini etkilemesi gerekiyordu. Bunu yaparken babası Jorge'nin hayati desteğine ve yol arkadaşlığına dayandı.
Messi'nin Avrupa'daki ilk adımları, Arjantin tarihinin en büyük travmalarından biriyle aynı döneme denk geldi: 2001-2002 ekonomik ve toplumsal krizi.
Arjantinliler bu dönemden milli gururları güçlenmiş ve tarihî kahramanlarına sarılmış olarak çıktılar. Diego Maradona, şüphesiz bu kahramanlardan biri. Bu da yıllar boyunca Messi için gerçek bir sorun oluşturdu.
Ağustos 2005'te, o dönemde İtalya'nın Juventus takımını çalıştıran Fabio Capello, Barcelona'daki meslektaşı Frank Rijkaard'a yaklaşarak bu olağanüstü genç oyuncuyu transfer etmek istediğini söyledi. Takımların o sezon öncesinde karşılaştığı maçta, 18 yaşındaki Messi'nin performansına hayran kalmıştı.
Capello, yıllar sonra Arjantin'in spor gazetesi Ole'ye verdiği röportajda, "Onun daha o zaman olağanüstü bir oyuncu olduğunu görebiliyordum" diyecekti.
Rijkaard, bunun mümkün olmadığını söyledi. Barcelona ve Avrupa futbolunun tamamı, bu çocuğun yeteneğine hızla teslim oluyordu.
Peki, kendi ülkesinde? Pek çok kişi hayranlık içindeydi, ancak diğerleri bunun aksini savunuyordu: Messi'nin Maradona olmaktan ışık yılları kadar uzakta olduğunu, Copa Libertadores'te — Güney Amerika'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne karşılık gelen turnuvası — oynama "sınavına" sokulsa, sert savunmacılardan herhangi biri tarafından etkisiz hale getirilecek sıradan bir oyuncu olduğunu söylüyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde işinin çok daha kolay olduğunu kesin bir dille ileri sürüyorlardı. Çünkü Avrupa'da savunma, Libertadores'teki kadar fiziksel veya acımasız değildi.
Messi, uzun süre kendi özel İki Şehrin Hikâyesi'ni yaşayacaktı; Dickens'ın romanlarından çıkmış bir futbolcunun hayatını.
Ülkesinde övgülerin yanında eleştiriler de alıyordu. Baskı ve düşmanlık, milli takımla geçirdiği zamanları sık sık bir ıstırap kaynağına dönüştürüyordu. Hiçbir Arjantin kulübünde oynamamış olmanın, kendisini putlaştıracak yerel bir taraftar kitlesine sahip olmamanın bedelini ödüyordu. Ancak Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında bunların hiçbir önemi yoktu. Oralarda ona duyulan hayranlık büyüyor ve durdurulamıyordu.
Bunlar birbirinden çok farklı iki hayattı; tek kişide iki Messi.
Tomas Abraham, "Messi, çeşitli nedenlerle Arjantinlileri böldü. Buna rağmen o, şimdiye kadar gördüğüm en parlak oyuncu" dedi.
Romanya doğumlu Arjantinli yazar ve filozof Abraham, bugün 79 yaşında ve hayatını, günlük rutinini hâlâ Şampiyonlar Ligi maçlarına göre düzenliyor. Kitapları arasında, anne ve babasının Adolf Hitler'in elinde ölmekten nasıl kurtulduğunu anlatan, Holokost üzerine yazdığı "İnkâr Edilen Katliam" da bulunuyor. Abraham son derece kültürlü bir insan. Ancak hiçbir şey onu, ayaklı bir ansiklopedi olduğu futbol kadar heyecanlandırmıyor ve kalbini hızlandırmıyor. Bu entelektüel, Messi meselesini derinlemesine inceledi. Sportif boyutun ötesinde, siyasi etkenlerin de rol oynadığına inanıyor:
"Arjantin'deki birçok Peronist onu hiçbir zaman sevmedi, çünkü Messi bu hareketin liderlerini hiçbir zaman putlaştırmadı. Kirchnerizm — Peronizmin sol popülist bir kolu — Fidel Castro ve Hugo Chavez'e duydukları ortak hayranlık nedeniyle Maradona'yı putlaştırmayı seçti."
Messi, siyasi açıklamalar yapmaktan her zaman kaçındı. Ancak bu, siyasi kanaatlerinin olmadığı anlamına gelmiyor.
Bunu, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu için Buenos Aires'te düzenlenen kutlamalarda gösterdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte, milli takımın Peronist Alberto Fernandez'in kendilerini beklediği Casa Rosada'yı, yani başkanlık konutunu ziyaret etmemesine karar verdiler. Barcelona'da geçirdiği yıllar boyunca da bunu ortaya koydu. Kulüp yönetimi ve bölgesel siyasi güçler, onun Katalonya'nın bağımsızlığına ve İspanya'dan ayrılmasına destek vermesini boşuna bekledi.
Mesafeli ve ölçülü Katalanlar, gerektiği kadar konuşan, kısa cümlelerle yetinen ve tartışmalı konulardan uzak açıklamalar yapan bu Arjantinliyi sevdi.
Messi'ye hâlâ Maradona'nın penceresinden bakan yurttaşları içinse bu az konuşma hâli, şaşkınlık ve kuşku yaratıyordu.
Az konuşan bir Arjantinli mi? Böyle bir şey mümkün müydü?
Maradona, Papa'nın, Fidel Castro'nun ve George W. Bush'un ne yapması gerektiği konusunda netti. Meksika 1986'nın dehasının her şey ve herkes hakkında bir görüşü vardı. Messi'nin futbol dışındaki konularda gerçekten söyleyecek hiçbir şeyi yok muydu?
Arjantin televizyonlarının en tanınmış futbol yorumcularından Ariel Senosiain, Messi'nin ketumluğunun gerçekten de oyuncu için bir sorun olduğunu söylüyor:
"Arjantin'deki idollerin farklı bir kişiliğe sahip olması, Messi'ninkinden çok Maradona'nın özelliklerine yakın olmaları nedeniyle dezavantaj yaşadığını düşünüyorum. Yıllar içinde Messi'yi anlamayan Arjantinliler, her dehanın kendine özgü bir kişiliği olduğunu fark etti."
Senosiain, Messi'nin ülkesindeki kamuoyunun bir kesimi tarafından haksızlığa uğradığına inanıyor. Ancak bu grubun özellikle büyük olmadığını düşünüyor:
"Bazı Arjantinliler onun soğuk veya mesafeli olduğunu düşündü. Yanılıyorlardı. Çünkü gerçek şu ki Messi, ülkesinden henüz ergenlik çağına gelmeden ayrılmış olmasına rağmen Arjantinli kimliğini her zaman mümkün olduğunca korudu."
Hem Maradona'nın hem de Messi'nin Barcelona'ya transferinde belirleyici rol oynayan efsanevi menajer Josep Maria Minguella, yıllar önce Arjantinlilerin Messi'yi bir yabancı olarak görmesinin neden anlamsız olduğunu çok etkileyici biçimde açıklamıştı.
"Mesele şu ki Messi sizinle Arjantin İspanyolcasıyla konuşmuyor… Sizinle Rosario lehçesiyle konuşuyor! Rosario'yu Barcelona'ya taşıdı. Sanki Akdeniz'in değil, Parana Nehri'nin kıyısında yaşıyormuş gibi."
Sporun iş dünyası ve teknolojisi üzerine uzmanlaşmış gazeteci Marcelo Gantman, Messi'nin gelişimini her Dünya Kupası'nda yerinde takip etti. Onun bir teorisi var: Arjantinlilerin Messi'ye karşı soğukluğunda suçun bir kısmı medyaya aitti.
Gantman şunları söylüyor:
"O dönemde Messi'nin, basının çok uzun süre — 1993'ten 2021'e kadar 28 yıl — hiçbir şampiyonluk kazanamayan milli takıma duyduğu hayal kırıklığının da bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Kendi başına ayrı bir seviyede olan Messi'yi, milli takımda Barcelona'daki gibi performans göstermediği için eleştirdiler. O Barcelona takımının nasıl işlediğini ve nasıl kurulduğunu gerçekten dikkate almadan.
Sosyal medyanın bugünkü kadar etkili olmadığı, gazetecilerin futbol hakkında konuşurken insanların ne hissettiğini yorumlayabileceklerine inandığı bir dönemdi. Basın, futbol haberlerinde taraftarların sesini temsil ettiğini iddia ediyordu."
Messi'nin aleyhine işleyen bir başka Maradona karşılaştırması daha vardı. Bu, tamamen futbolla ilgiliydi: Napoli efsanesi, yetenek ve ıstırapla dolup taşan, güçlülere karşı bitmeyen mücadelesini yansıtan bir oyun tarzı sergilerken, Messi'ye her şey o kadar kolay geliyordu ki oyunu Arjantin zevkine göre fazlasıyla soğuk hâle geliyordu. Ter, kan ve dram eksikti; acı çekmek eksikti. Her şey nasıl bu kadar kusursuz, bu kadar basit olabilirdi?
Ancak Messi'nin yaptıklarını yapmak hiç de basit değildi. Evet, olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Fakat bu yeteneğin arkasında saatlerce çalışma, takımla ve tek başına yapılan sayısız antrenman vardı. Amaç her zaman kusursuzluğa yaklaşmaktı.
2022 Dünya Kupası şampiyonluğu, kuşkunun ve mesafenin yerini sevgiye ve bağlılığa bıraktığı dönüm noktası, bir Rubicon muydu? Yalnızca kısmen. Messi'nin herkes tarafından sevilen bir idole dönüşmesinin kökleri, önceki turnuvalarda ve buna bağlı olarak kendi ülkesinde yaşadığı zor zamanlarda da aranmalı.
Messi karşıtlığı, Arjantin'in kendi ev sahipliğinde düzenlenen 2011 Copa America'da çeyrek finalde elenmesinin ardından zirveye ulaştı. Kendi memleketinin bulunduğu eyaletteki Santa Fe'de taraftarlar onu güçlü bir yuhalama korosuyla uğurladı. Messi, o zamana kadar bunu yalnızca Barcelona ile Real Madrid'in stadı Bernabeu'ya yaptığı ziyaretlerde yaşamıştı.
Messi, her zamanki gibi oyunuyla karşılık verdi. Almanya'ya karşı 2014 Dünya Kupası finalinde ve her ikisi de Şili'ye karşı oynanan 2015 ve 2016 Copa America finallerinde tökezlediğinde bile.
Arjantin'de siyasi iklim 2015'te değişmeye başladı. Ancak milli takım krizde kalmaya devam etti. Tanımlanması güç Jorge Sampaoli yönetiminde dibe vuracak, ardından 2018'den itibaren Lionel Scaloni ile yeniden doğacaktı.
2019 Copa America'daki yarı final, umutları şimdiden yeşertmişti. İki yıl sonra aynı turnuvada, Rio de Janeiro'daki Maracana'da Brezilya'ya karşı kazanılan finalle gelen şampiyonluk ise yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Artık biri Messi'yi nasıl inkâr etmeye devam edebilir veya onun Arjantinli olmasının keyfini çıkarmayı nasıl reddedebilirdi?
Ardından Avrupa şampiyonu İtalya'ya karşı kazanılan Finalissima, Katar 2022 ve 2024'te bir başka Copa America şampiyonluğundan oluşan destansı seri geldi. Her şey, heyecan verici 2026 Dünya Kupası'yla doruğa ulaştı. Messi, beş yıl içinde, önceki 15 yıl boyunca kendisinden esirgenen sevginin yüz katını aldı.
20 Aralık 2022'de beş veya altı milyon insan — ülke nüfusunun yüzde 10'undan fazlası — Buenos Aires sokaklarına çıktığında, Fernandez hükümetindeki kuralsızlığa rağmen kutlamalar kusursuzdu. Messi'nin ve Arjantinlilerin tam not aldığı, kendiliğinden organize edilmiş bir kutlamaydı. Artık hiçbir şey onları bir daha ayıramayacaktı.
Bu, bu yılki Dünya Kupası öncesindeki günlerde de görüldü. Bu dönem, Messi'nin hayatının bir özeti gibiydi. 10 numara, mümkün olan her duyguyu yaşadı: Yalnızca futbolun yaratabileceği yoğunluk ve coşku ile babasının sağlığına ilişkin endişe. Ailesi, turnuvanın ortasında moralini bozmamak için babasının sağlık durumuyla ilgili gerçeği aslında kendisinden saklıyordu.
Hazirandan eylüle kadar üç ay içinde Messi çok fazla şey yaşadı: Hem sportif hem de kişisel hayatında olaylar kasırgası. FIFA ona bu ödülü vermese de en iyi oyuncu olduğu muhteşem bir Dünya Kupası; İspanya'ya karşı finalde alınan yıkıcı yenilgi; babasının ölümü ve milli takımdan ayrılacağını açıklaması. Bu duyguların birleşimi, Messi'nin daha insani ve ulaşılabilir bir yanını ortaya çıkardı. Sosyal medya paylaşımları yürek burkan bir içtenlik ve sadelik taşıyordu; ruhunu ve kalbini gerçekten açığa vuruyordu.
Arjantinli futbolcunun milli takımdan emekliliği, saha içinde ve dışında çalkantılı geçen bir ayın son noktasını koyuyor.
8 Ağustos'ta Arjantin televizyonlarının en tanınmış sunucularından Nelson Castro duygularına hâkim olamadı. Ekranda, Messi'nin yalnızca birkaç saat önce hayatını kaybeden babasına veda etmek üzere Rosario'daki bir mezarlığa gelişi gösteriliyordu.
Castro, "Jorge, Lionel'e ne değerler aşılamış!" diye tekrarlıyordu. Yüz binlerce Arjantinli, pek fazla bir şey görülemeyen ekranlarından gözlerini alamıyordu. Ancak bunun onlar için bir önemi yoktu.
Önemli olan, uzaktan da olsa Messi'nin yanında olmak, ona artık düşünülecek veya tartışılacak hiçbir şey kalmadığını, bütün bunların bir hata olduğunu ve ona bir daha asla sırt çevirmeyeceklerini hissettirmekti.
Ta ki bir gün bu Arjantinliler, asıl çılgınlığın Messi'ye böyle davranmak olduğunu fark edene kadar.
Alfredo Di Stefano ve Diego Maradona gibi büyük isimlerin doğduğu yer olmakla övünen ülkenin, birçok uzmanın ve futbolseverin tüm zamanların en iyisi olarak gördüğü bir oyuncuya karşı aynı duyguları beslemesi şaşırtıcı derecede uzun sürdü.
Bununla birlikte, bu gerçekleştiğinde işler diğer uç noktaya savruldu. Çünkü bugün Arjantin'de onu eleştiren birini bulmak neredeyse imkânsız.
Messi, bu gece 02.00'de Buenos Aires'teki River Plate'in Monumental Stadı'nda Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında 208. kez milli formayı giyerek Arjantin Milli Takımı'na son kez veda ederken, o belirsizlik yılları pek hatırlanmayacak. Ancak bu, hatırlanmaya değer bir hikâye. Çünkü benzer bir şeyin bir daha yaşanması son derece düşük bir ihtimal.
Messi, 13 yaşında, doğduğu ve çocukluğunun ilk yıllarını geçirdiği Rosario'dan ayrılarak Barcelona'da kendisine bir yer edinmeye çalıştı. Eylül 2000'deki o gün hiçbir garantisi yoktu. Barcelona onu tam olarak kollarını açmış beklemiyordu; futbol yeteneği ve azmiyle İspanyol kulübünün teknik direktörlerini ve yöneticilerini etkilemesi gerekiyordu. Bunu yaparken babası Jorge'nin hayati desteğine ve yol arkadaşlığına dayandı.
Messi'nin Avrupa'daki ilk adımları, Arjantin tarihinin en büyük travmalarından biriyle aynı döneme denk geldi: 2001-2002 ekonomik ve toplumsal krizi.
Arjantinliler bu dönemden milli gururları güçlenmiş ve tarihî kahramanlarına sarılmış olarak çıktılar. Diego Maradona, şüphesiz bu kahramanlardan biri. Bu da yıllar boyunca Messi için gerçek bir sorun oluşturdu.
Ağustos 2005'te, o dönemde İtalya'nın Juventus takımını çalıştıran Fabio Capello, Barcelona'daki meslektaşı Frank Rijkaard'a yaklaşarak bu olağanüstü genç oyuncuyu transfer etmek istediğini söyledi. Takımların o sezon öncesinde karşılaştığı maçta, 18 yaşındaki Messi'nin performansına hayran kalmıştı.
Capello, yıllar sonra Arjantin'in spor gazetesi Ole'ye verdiği röportajda, "Onun daha o zaman olağanüstü bir oyuncu olduğunu görebiliyordum" diyecekti.
Rijkaard, bunun mümkün olmadığını söyledi. Barcelona ve Avrupa futbolunun tamamı, bu çocuğun yeteneğine hızla teslim oluyordu.
Peki, kendi ülkesinde? Pek çok kişi hayranlık içindeydi, ancak diğerleri bunun aksini savunuyordu: Messi'nin Maradona olmaktan ışık yılları kadar uzakta olduğunu, Copa Libertadores'te — Güney Amerika'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne karşılık gelen turnuvası — oynama "sınavına" sokulsa, sert savunmacılardan herhangi biri tarafından etkisiz hale getirilecek sıradan bir oyuncu olduğunu söylüyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde işinin çok daha kolay olduğunu kesin bir dille ileri sürüyorlardı. Çünkü Avrupa'da savunma, Libertadores'teki kadar fiziksel veya acımasız değildi.
Messi, uzun süre kendi özel İki Şehrin Hikâyesi'ni yaşayacaktı; Dickens'ın romanlarından çıkmış bir futbolcunun hayatını.
Ülkesinde övgülerin yanında eleştiriler de alıyordu. Baskı ve düşmanlık, milli takımla geçirdiği zamanları sık sık bir ıstırap kaynağına dönüştürüyordu. Hiçbir Arjantin kulübünde oynamamış olmanın, kendisini putlaştıracak yerel bir taraftar kitlesine sahip olmamanın bedelini ödüyordu. Ancak Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında bunların hiçbir önemi yoktu. Oralarda ona duyulan hayranlık büyüyor ve durdurulamıyordu.
Bunlar birbirinden çok farklı iki hayattı; tek kişide iki Messi.
Tomas Abraham, "Messi, çeşitli nedenlerle Arjantinlileri böldü. Buna rağmen o, şimdiye kadar gördüğüm en parlak oyuncu" dedi.
Romanya doğumlu Arjantinli yazar ve filozof Abraham, bugün 79 yaşında ve hayatını, günlük rutinini hâlâ Şampiyonlar Ligi maçlarına göre düzenliyor. Kitapları arasında, anne ve babasının Adolf Hitler'in elinde ölmekten nasıl kurtulduğunu anlatan, Holokost üzerine yazdığı "İnkâr Edilen Katliam" da bulunuyor. Abraham son derece kültürlü bir insan. Ancak hiçbir şey onu, ayaklı bir ansiklopedi olduğu futbol kadar heyecanlandırmıyor ve kalbini hızlandırmıyor. Bu entelektüel, Messi meselesini derinlemesine inceledi. Sportif boyutun ötesinde, siyasi etkenlerin de rol oynadığına inanıyor:
"Arjantin'deki birçok Peronist onu hiçbir zaman sevmedi, çünkü Messi bu hareketin liderlerini hiçbir zaman putlaştırmadı. Kirchnerizm — Peronizmin sol popülist bir kolu — Fidel Castro ve Hugo Chavez'e duydukları ortak hayranlık nedeniyle Maradona'yı putlaştırmayı seçti."
Messi, siyasi açıklamalar yapmaktan her zaman kaçındı. Ancak bu, siyasi kanaatlerinin olmadığı anlamına gelmiyor.
Bunu, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğu için Buenos Aires'te düzenlenen kutlamalarda gösterdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte, milli takımın Peronist Alberto Fernandez'in kendilerini beklediği Casa Rosada'yı, yani başkanlık konutunu ziyaret etmemesine karar verdiler. Barcelona'da geçirdiği yıllar boyunca da bunu ortaya koydu. Kulüp yönetimi ve bölgesel siyasi güçler, onun Katalonya'nın bağımsızlığına ve İspanya'dan ayrılmasına destek vermesini boşuna bekledi.
Mesafeli ve ölçülü Katalanlar, gerektiği kadar konuşan, kısa cümlelerle yetinen ve tartışmalı konulardan uzak açıklamalar yapan bu Arjantinliyi sevdi.
Messi'ye hâlâ Maradona'nın penceresinden bakan yurttaşları içinse bu az konuşma hâli, şaşkınlık ve kuşku yaratıyordu.
Az konuşan bir Arjantinli mi? Böyle bir şey mümkün müydü?
Maradona, Papa'nın, Fidel Castro'nun ve George W. Bush'un ne yapması gerektiği konusunda netti. Meksika 1986'nın dehasının her şey ve herkes hakkında bir görüşü vardı. Messi'nin futbol dışındaki konularda gerçekten söyleyecek hiçbir şeyi yok muydu?
Arjantin televizyonlarının en tanınmış futbol yorumcularından Ariel Senosiain, Messi'nin ketumluğunun gerçekten de oyuncu için bir sorun olduğunu söylüyor:
"Arjantin'deki idollerin farklı bir kişiliğe sahip olması, Messi'ninkinden çok Maradona'nın özelliklerine yakın olmaları nedeniyle dezavantaj yaşadığını düşünüyorum. Yıllar içinde Messi'yi anlamayan Arjantinliler, her dehanın kendine özgü bir kişiliği olduğunu fark etti."
Senosiain, Messi'nin ülkesindeki kamuoyunun bir kesimi tarafından haksızlığa uğradığına inanıyor. Ancak bu grubun özellikle büyük olmadığını düşünüyor:
"Bazı Arjantinliler onun soğuk veya mesafeli olduğunu düşündü. Yanılıyorlardı. Çünkü gerçek şu ki Messi, ülkesinden henüz ergenlik çağına gelmeden ayrılmış olmasına rağmen Arjantinli kimliğini her zaman mümkün olduğunca korudu."
Hem Maradona'nın hem de Messi'nin Barcelona'ya transferinde belirleyici rol oynayan efsanevi menajer Josep Maria Minguella, yıllar önce Arjantinlilerin Messi'yi bir yabancı olarak görmesinin neden anlamsız olduğunu çok etkileyici biçimde açıklamıştı.
"Mesele şu ki Messi sizinle Arjantin İspanyolcasıyla konuşmuyor… Sizinle Rosario lehçesiyle konuşuyor! Rosario'yu Barcelona'ya taşıdı. Sanki Akdeniz'in değil, Parana Nehri'nin kıyısında yaşıyormuş gibi."
Sporun iş dünyası ve teknolojisi üzerine uzmanlaşmış gazeteci Marcelo Gantman, Messi'nin gelişimini her Dünya Kupası'nda yerinde takip etti. Onun bir teorisi var: Arjantinlilerin Messi'ye karşı soğukluğunda suçun bir kısmı medyaya aitti.
Gantman şunları söylüyor:
"O dönemde Messi'nin, basının çok uzun süre — 1993'ten 2021'e kadar 28 yıl — hiçbir şampiyonluk kazanamayan milli takıma duyduğu hayal kırıklığının da bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Kendi başına ayrı bir seviyede olan Messi'yi, milli takımda Barcelona'daki gibi performans göstermediği için eleştirdiler. O Barcelona takımının nasıl işlediğini ve nasıl kurulduğunu gerçekten dikkate almadan.
Sosyal medyanın bugünkü kadar etkili olmadığı, gazetecilerin futbol hakkında konuşurken insanların ne hissettiğini yorumlayabileceklerine inandığı bir dönemdi. Basın, futbol haberlerinde taraftarların sesini temsil ettiğini iddia ediyordu."
Messi'nin aleyhine işleyen bir başka Maradona karşılaştırması daha vardı. Bu, tamamen futbolla ilgiliydi: Napoli efsanesi, yetenek ve ıstırapla dolup taşan, güçlülere karşı bitmeyen mücadelesini yansıtan bir oyun tarzı sergilerken, Messi'ye her şey o kadar kolay geliyordu ki oyunu Arjantin zevkine göre fazlasıyla soğuk hâle geliyordu. Ter, kan ve dram eksikti; acı çekmek eksikti. Her şey nasıl bu kadar kusursuz, bu kadar basit olabilirdi?
Ancak Messi'nin yaptıklarını yapmak hiç de basit değildi. Evet, olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Fakat bu yeteneğin arkasında saatlerce çalışma, takımla ve tek başına yapılan sayısız antrenman vardı. Amaç her zaman kusursuzluğa yaklaşmaktı.
2022 Dünya Kupası şampiyonluğu, kuşkunun ve mesafenin yerini sevgiye ve bağlılığa bıraktığı dönüm noktası, bir Rubicon muydu? Yalnızca kısmen. Messi'nin herkes tarafından sevilen bir idole dönüşmesinin kökleri, önceki turnuvalarda ve buna bağlı olarak kendi ülkesinde yaşadığı zor zamanlarda da aranmalı.
Messi karşıtlığı, Arjantin'in kendi ev sahipliğinde düzenlenen 2011 Copa America'da çeyrek finalde elenmesinin ardından zirveye ulaştı. Kendi memleketinin bulunduğu eyaletteki Santa Fe'de taraftarlar onu güçlü bir yuhalama korosuyla uğurladı. Messi, o zamana kadar bunu yalnızca Barcelona ile Real Madrid'in stadı Bernabeu'ya yaptığı ziyaretlerde yaşamıştı.
Messi, her zamanki gibi oyunuyla karşılık verdi. Almanya'ya karşı 2014 Dünya Kupası finalinde ve her ikisi de Şili'ye karşı oynanan 2015 ve 2016 Copa America finallerinde tökezlediğinde bile.
Arjantin'de siyasi iklim 2015'te değişmeye başladı. Ancak milli takım krizde kalmaya devam etti. Tanımlanması güç Jorge Sampaoli yönetiminde dibe vuracak, ardından 2018'den itibaren Lionel Scaloni ile yeniden doğacaktı.
2019 Copa America'daki yarı final, umutları şimdiden yeşertmişti. İki yıl sonra aynı turnuvada, Rio de Janeiro'daki Maracana'da Brezilya'ya karşı kazanılan finalle gelen şampiyonluk ise yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Artık biri Messi'yi nasıl inkâr etmeye devam edebilir veya onun Arjantinli olmasının keyfini çıkarmayı nasıl reddedebilirdi?
Ardından Avrupa şampiyonu İtalya'ya karşı kazanılan Finalissima, Katar 2022 ve 2024'te bir başka Copa America şampiyonluğundan oluşan destansı seri geldi. Her şey, heyecan verici 2026 Dünya Kupası'yla doruğa ulaştı. Messi, beş yıl içinde, önceki 15 yıl boyunca kendisinden esirgenen sevginin yüz katını aldı.
20 Aralık 2022'de beş veya altı milyon insan — ülke nüfusunun yüzde 10'undan fazlası — Buenos Aires sokaklarına çıktığında, Fernandez hükümetindeki kuralsızlığa rağmen kutlamalar kusursuzdu. Messi'nin ve Arjantinlilerin tam not aldığı, kendiliğinden organize edilmiş bir kutlamaydı. Artık hiçbir şey onları bir daha ayıramayacaktı.
Bu, bu yılki Dünya Kupası öncesindeki günlerde de görüldü. Bu dönem, Messi'nin hayatının bir özeti gibiydi. 10 numara, mümkün olan her duyguyu yaşadı: Yalnızca futbolun yaratabileceği yoğunluk ve coşku ile babasının sağlığına ilişkin endişe. Ailesi, turnuvanın ortasında moralini bozmamak için babasının sağlık durumuyla ilgili gerçeği aslında kendisinden saklıyordu.
Hazirandan eylüle kadar üç ay içinde Messi çok fazla şey yaşadı: Hem sportif hem de kişisel hayatında olaylar kasırgası. FIFA ona bu ödülü vermese de en iyi oyuncu olduğu muhteşem bir Dünya Kupası; İspanya'ya karşı finalde alınan yıkıcı yenilgi; babasının ölümü ve milli takımdan ayrılacağını açıklaması. Bu duyguların birleşimi, Messi'nin daha insani ve ulaşılabilir bir yanını ortaya çıkardı. Sosyal medya paylaşımları yürek burkan bir içtenlik ve sadelik taşıyordu; ruhunu ve kalbini gerçekten açığa vuruyordu.
Arjantinli futbolcunun milli takımdan emekliliği, saha içinde ve dışında çalkantılı geçen bir ayın son noktasını koyuyor.
8 Ağustos'ta Arjantin televizyonlarının en tanınmış sunucularından Nelson Castro duygularına hâkim olamadı. Ekranda, Messi'nin yalnızca birkaç saat önce hayatını kaybeden babasına veda etmek üzere Rosario'daki bir mezarlığa gelişi gösteriliyordu.
Castro, "Jorge, Lionel'e ne değerler aşılamış!" diye tekrarlıyordu. Yüz binlerce Arjantinli, pek fazla bir şey görülemeyen ekranlarından gözlerini alamıyordu. Ancak bunun onlar için bir önemi yoktu.
Önemli olan, uzaktan da olsa Messi'nin yanında olmak, ona artık düşünülecek veya tartışılacak hiçbir şey kalmadığını, bütün bunların bir hata olduğunu ve ona bir daha asla sırt çevirmeyeceklerini hissettirmekti.