Bülent Uygun'dan flaş TFF mesajı!

A Milli Takım'ın İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'a konuşan Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mevcut yapıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Uygun, Türk futbolunda yeni bir düzen kurulması gerektiğini savunurken TFF yönetiminde görev almaya talip olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YEPYENİ BİR DÜZENE"
Bülent Uygun, Türk futbolunda kişilere bağlı olmayan, kurallar üzerine kurulu yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi.
Uygun, "Türk futbolunda kişilere bağlı bir sistem değil, tamamen kurallara bağlı bir sistemle yepyeni bir düzene. Liyakatin içerisinde olduğu ve kendisinin alanlarında uzman ekipler kurmaya. Yaş gruplarına özel antrenmanlar ve birimler yapmak adına Türk futbolunda makam sahibi olmak için değil, kalıcı sistem kazandırmak adına ben, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına değil, yönetiminde olmaya talibim." ifadelerini kullandı.
TFF BAŞKANLIĞI İÇİN İSİMLER SAYDI
Uygun, TFF başkanlığı için ise Cemil Kazancı, Servet Yardımcı ve Ahmet Nur Çebi'nin isimlerini gündeme getirdi.
Uygun, "Federasyon başkanı kim olmalı? Cemil Kazancı gibi bu ülkenin çok sevilen insanı olabilir. Servet Yardımcı gibi üstadlar olabilir. Ahmet Nur Çebi başkanın adını duyuyorum..." dedi.
YÖNETİMDE ESKİ MİLLİ FUTBOLCULAR ÖNERİSİ
Bülent Uygun, TFF yönetimlerinde eski milli futbolcuların da yer alması gerektiğini savundu.
Uygun, "Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Ümit Özat, Gökdeniz Karadeniz, Tümer Metin olmalı bu yönetimlerde. Fark etmez, Türk futboluna hizmet etmiş 2-3 tane futbolcumuz bu yönetimlerde olmalı." açıklamasında bulundu.
Uygun, Türk futbolunda yeni bir düzen kurulması gerektiğini savunurken TFF yönetiminde görev almaya talip olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YEPYENİ BİR DÜZENE"
Bülent Uygun, Türk futbolunda kişilere bağlı olmayan, kurallar üzerine kurulu yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi.
Uygun, "Türk futbolunda kişilere bağlı bir sistem değil, tamamen kurallara bağlı bir sistemle yepyeni bir düzene. Liyakatin içerisinde olduğu ve kendisinin alanlarında uzman ekipler kurmaya. Yaş gruplarına özel antrenmanlar ve birimler yapmak adına Türk futbolunda makam sahibi olmak için değil, kalıcı sistem kazandırmak adına ben, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına değil, yönetiminde olmaya talibim." ifadelerini kullandı.
TFF BAŞKANLIĞI İÇİN İSİMLER SAYDI
Uygun, TFF başkanlığı için ise Cemil Kazancı, Servet Yardımcı ve Ahmet Nur Çebi'nin isimlerini gündeme getirdi.
Uygun, "Federasyon başkanı kim olmalı? Cemil Kazancı gibi bu ülkenin çok sevilen insanı olabilir. Servet Yardımcı gibi üstadlar olabilir. Ahmet Nur Çebi başkanın adını duyuyorum..." dedi.
YÖNETİMDE ESKİ MİLLİ FUTBOLCULAR ÖNERİSİ
Bülent Uygun, TFF yönetimlerinde eski milli futbolcuların da yer alması gerektiğini savundu.
Uygun, "Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Ümit Özat, Gökdeniz Karadeniz, Tümer Metin olmalı bu yönetimlerde. Fark etmez, Türk futboluna hizmet etmiş 2-3 tane futbolcumuz bu yönetimlerde olmalı." açıklamasında bulundu.