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FIBA Kadınlar Süper Kupa Mersin'de sahibini buluyor!

2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin, kupa için karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Süper Kupa Mersin'de sahibini buluyor!
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Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 7 Ekim Çarşamba Mersin'de sahibini bulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonda geçen sezon Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini saf dışı bırakarak FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin, kupa mücadelesi verecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Mersin temsilcisi, ev sahibi avantajıyla çıkacağı maçta ilk Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek.

Sarı-lacivertli ekip ise kazanması durumunda 2023 ve 2024'ün ardından 3. kez kupanın sahibi olacak.

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