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İtalyan tenisçi Sinner, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, devam eden diz sakatlığı nedeniyle 2026 sezonunu erken kapattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İtalyan tenisçi Sinner, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
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Teniste tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner, devam eden diz sakatlığı nedeniyle bu yılın geri kalanında kortlara dönemeyeceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." dedi.

Sinner, geçen temmuz ayındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynamadı.

Beş kez grand slam şampiyonu, sezonu erken bitirme kararı alırken "Uzun vadeli kariyerimi düşünmem gerekiyor." ifadesini kullandı.

25 yaşındaki sporcu, "Yüzde yüz iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

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