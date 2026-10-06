Ronaldo'dan dönüş şartı: Jesus varken olmaz!

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CNN Portekiz'in haberine göre Ronaldo, Jesus teknik direktörlük görevini sürdürdüğü müddetçe milli takıma geri dönmeyeceğini federasyon yetkililerine açıkça iletti.
Deneyimli futbolcunun geri adım atmadığı belirtilirken, milli takımdaki geleceğinin teknik direktörlük konusunda yaşanacak gelişmelere bağlı olduğu aktarıldı.
JESUS'TAN NET SÖZLER: "ÖZÜR DİLEMEM!"; TIKLA OKU
KRİZİN BAŞLANGICI NORVEÇ MAÇI
İkili arasındaki anlaşmazlık, Portekiz'in 27 Eylül'de deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ortaya çıktı. Maça yedek başlayan Ronaldo, ısınmasına rağmen oyuna alınmadı ve son düdüğün ardından doğrudan soyunma odasına gitti.
Jesus'un, ilk 11'de başlamasa da Ronaldo'ya süre vereceğini söylemesi, yıldız futbolcunun beklentisini artırmıştı. Portekizli teknik adam ise maçın gidişatının planını değiştirdiğini açıkladı. Ronaldo, kendisiyle ilgili bu tercihten memnun kalmadı.
KİMSE BUNA CÜRET EDEMEZ, CR7 BİLE! TIKLA, OKU
ANTRENMAN TARTIŞMASIYLA BÜYÜDÜ
Norveç karşılaşmasının ardından Ronaldo'nun takımla saha antrenmanlarına katılmaması, tartışmaları büyüttü. Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun özel çalışma programı uyguladığını belirtirken herhangi bir fiziksel problem tespit edilmediğini bildirdi.
Böylece Ronaldo'nun yeni dönemdeki rolü ve Jesus'un oyuncu tercihleri, Danimarka maçı öncesinde milli takımın ana gündemlerinden biri hâline geldi.
30 EYLÜL'DE KAMPTAN AYRILDI
Jesus'un 30 Eylül'deki basın toplantısında kararlarını oyuncuların değiştiremeyeceğini vurgulamasının ardından Ronaldo kampı terk etti.
Portekizli futbolcu, federasyon başkanıyla yaptığı görüşme sonrasında ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından doğruladı. Ayrılığının nedenlerini zamanı geldiğinde açıklayacağını belirten Ronaldo'nun kamptan çıkışı, federasyon tarafından da duyuruldu.
FEDERASYON ARAYA GİRDİ
Ayrılığın ardından Portekiz Futbol Federasyonu, tarafları yeniden bir araya getirmek için harekete geçti. Sporx'in 3 Ekim'de aktardığı habere göre Jesus, federasyonun Ronaldo ile görüşme önerisini kabul etti. Yetkililer de yıldız futbolcunun ekibiyle temaslarını sürdürdü.
Jesus, 5 Ekim'deki açıklamalarında Ronaldo'nun dönüşüne kapıyı açık tuttu. Al Nassr'da oynaması ve kendisinin dönmek istemesi durumunda yeniden çağrılabileceğini belirten teknik adam, oyuncu seçimi konusundaki ilkelerinden vazgeçmeyeceğini de vurguladı.
Yaşananların özür gerektirdiği görüşüne katılmayan Jesus, Ronaldo'nun milli takım kariyerini kendi istediği şekilde tamamlamasını arzuladığını söyledi.
İKİ FARKLI VEDANIN İÇ YÜZÜ; TIKLA, OKU
RONALDO KULÜBÜNE DÖNDÜ, ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Ronaldo, milli takım kampından ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'a dönerek Al Nassr'daki antrenmanlara başladı. Kulübü, 5 Ekim'de yıldız futbolcunun çalışmalardan fotoğrafını paylaştı.
CNN Portekiz'in son iddiası ise federasyonun uzlaşma çabalarına rağmen Ronaldo'nun dönüş için Jesus'un ayrılmasını beklediğine işaret ediyor. Yıldız futbolcunun milli takım kariyerini resmen bitirdiğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, geri dönüşü konusundaki belirsizlik sürüyor.
Deneyimli futbolcunun geri adım atmadığı belirtilirken, milli takımdaki geleceğinin teknik direktörlük konusunda yaşanacak gelişmelere bağlı olduğu aktarıldı.
JESUS'TAN NET SÖZLER: "ÖZÜR DİLEMEM!"; TIKLA OKU
KRİZİN BAŞLANGICI NORVEÇ MAÇI
İkili arasındaki anlaşmazlık, Portekiz'in 27 Eylül'de deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ortaya çıktı. Maça yedek başlayan Ronaldo, ısınmasına rağmen oyuna alınmadı ve son düdüğün ardından doğrudan soyunma odasına gitti.
Jesus'un, ilk 11'de başlamasa da Ronaldo'ya süre vereceğini söylemesi, yıldız futbolcunun beklentisini artırmıştı. Portekizli teknik adam ise maçın gidişatının planını değiştirdiğini açıkladı. Ronaldo, kendisiyle ilgili bu tercihten memnun kalmadı.
KİMSE BUNA CÜRET EDEMEZ, CR7 BİLE! TIKLA, OKU
ANTRENMAN TARTIŞMASIYLA BÜYÜDÜ
Norveç karşılaşmasının ardından Ronaldo'nun takımla saha antrenmanlarına katılmaması, tartışmaları büyüttü. Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun özel çalışma programı uyguladığını belirtirken herhangi bir fiziksel problem tespit edilmediğini bildirdi.
Böylece Ronaldo'nun yeni dönemdeki rolü ve Jesus'un oyuncu tercihleri, Danimarka maçı öncesinde milli takımın ana gündemlerinden biri hâline geldi.
30 EYLÜL'DE KAMPTAN AYRILDI
Jesus'un 30 Eylül'deki basın toplantısında kararlarını oyuncuların değiştiremeyeceğini vurgulamasının ardından Ronaldo kampı terk etti.
Portekizli futbolcu, federasyon başkanıyla yaptığı görüşme sonrasında ayrılma kararı aldığını sosyal medya hesabından doğruladı. Ayrılığının nedenlerini zamanı geldiğinde açıklayacağını belirten Ronaldo'nun kamptan çıkışı, federasyon tarafından da duyuruldu.
FEDERASYON ARAYA GİRDİ
Ayrılığın ardından Portekiz Futbol Federasyonu, tarafları yeniden bir araya getirmek için harekete geçti. Sporx'in 3 Ekim'de aktardığı habere göre Jesus, federasyonun Ronaldo ile görüşme önerisini kabul etti. Yetkililer de yıldız futbolcunun ekibiyle temaslarını sürdürdü.
Jesus, 5 Ekim'deki açıklamalarında Ronaldo'nun dönüşüne kapıyı açık tuttu. Al Nassr'da oynaması ve kendisinin dönmek istemesi durumunda yeniden çağrılabileceğini belirten teknik adam, oyuncu seçimi konusundaki ilkelerinden vazgeçmeyeceğini de vurguladı.
Yaşananların özür gerektirdiği görüşüne katılmayan Jesus, Ronaldo'nun milli takım kariyerini kendi istediği şekilde tamamlamasını arzuladığını söyledi.
İKİ FARKLI VEDANIN İÇ YÜZÜ; TIKLA, OKU
RONALDO KULÜBÜNE DÖNDÜ, ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Ronaldo, milli takım kampından ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'a dönerek Al Nassr'daki antrenmanlara başladı. Kulübü, 5 Ekim'de yıldız futbolcunun çalışmalardan fotoğrafını paylaştı.
CNN Portekiz'in son iddiası ise federasyonun uzlaşma çabalarına rağmen Ronaldo'nun dönüş için Jesus'un ayrılmasını beklediğine işaret ediyor. Yıldız futbolcunun milli takım kariyerini resmen bitirdiğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, geri dönüşü konusundaki belirsizlik sürüyor.