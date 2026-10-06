Sacramento Kings'in yeni oyuncusu Ben Simmons'ın, antrenman kampındaki etkileyici performansının ardından sezonun ilk ayı içinde ilk beşe yükselmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marc J. Spears, pazartesi günü yaptığı açıklamada Simmons'ın Sacramento kampında öne çıkan isimlerden biri olduğunu belirtti.
Spears, duyduğu olumlu yorumları şu sözlerle aktardı:
"Harika bir kamp geçirdiğini duydum. Bana gelen bilgilere göre, sezonun ilk ayı içinde ilk beşte oynamaya başlarsa şaşırmam. Bence o kadar iyi durumda ama Kings onunla ilgili süreci yavaş ilerletiyor. Sanki yeniden Sixers'ta oynuyormuş gibi görünüyor."
Sacramento, Simmons'ın dönüşünde temkinli bir yaklaşım izlemeyi sürdürüyor. Oyuncunun bu hafta ilk hazırlık maçına çıkması bekleniyor.
Spears'a göre Simmons, perşembe günü Los Angeles Lakers ya da cumartesi günü Golden State Warriors karşısında forma giyebilir.
30 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde Sacramento ile bir yıllık minimum sözleşme imzalamıştı. Tamamı garanti olmayan anlaşma, geçen sezonu NBA'den uzak geçiren Simmons'a kendisini yeniden kanıtlama fırsatı sunuyor.
Simmons, normal bir basketbol rutinine dönebilmekten memnun olduğunu belirtti:
"En güzel kısmı, artık sadece normal antrenman ağrılarımın olması. Buraya gelip her gün mücadele edebilmek ve o bildiğiniz kas ağrılarını hissetmek iyi bir şey. Ama kendimi harika hissediyorum."
Eski All-Star oyuncu, dönüş sürecini fazla karmaşık hale getirmek istemediğini de vurguladı:
"Kendim olmak. Kendim olmak. Gerçekten hepsi bu. Kendim olmak. Sorumluluğu başkalarına bırakmadan oyun yaratmak ve kendim olmak."
Simmons'ın Philadelphia 76ers'ta üç kez All-Star seçilmesini sağlayan oyun kurma becerisi ve savunmadaki çok yönlülüğünü yeniden göstermesi halinde, bu yaklaşım Kings için önemli bir kazanıma dönüşebilir.
NBA'deki ilk yedi sezonunda 13,1 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalayan Simmons, son olarak 2024-25 sezonunda forma giymişti. Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers ile toplam 51 maça çıkan oyuncu, 5 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları tutturmuştu.
Dönüş sürecinde üç sayılık atışları üzerinde de çalışan Simmons, dışarıdan gelen eleştirileri fazla önemsemediğini söyledi:
"Tekrar yapmak. Bir şutta hava topu attım ve sizden biri bunu paylaştı. Viral olan da o görüntü oldu. Ama bunlar yaşanıyor. Basketbol bu. Şutlarımı atıyorum, çalışıyorum. Durum bu."
Simmons, Sacramento'nun genç oyuncularına liderlik etmeyi de benimsediğini belirtti. Deneyimli oyuncu, özellikle öğrenilmesi yıllar alabilen ayrıntıları takım arkadaşlarına aktarmaya çalışıyor:
"Sahada bir şey görürsem ya da oyunculara yardımcı olabilirsem bunu yapıyorum. Oyunun ayrıntılarıyla ilgili. Çaylakken ya da genç bir oyuncuyken bilmediğiniz pek çok şey oluyor."
Uzun süre sahalardan uzak kalan Simmons, savunmada da eski seviyesine ulaşmak için çalıştığını vurguladı:
"O noktaya geliyorum. Bir yıldır basketboldan uzaktım, bu yüzden en iyi oyuncuları savunmam gerekmedi. Ama oraya ulaşacağım. Her gün çalışıyorum ve o seviyeye gelmek için kendimi zorluyorum."
Spears, duyduğu olumlu yorumları şu sözlerle aktardı:
"Harika bir kamp geçirdiğini duydum. Bana gelen bilgilere göre, sezonun ilk ayı içinde ilk beşte oynamaya başlarsa şaşırmam. Bence o kadar iyi durumda ama Kings onunla ilgili süreci yavaş ilerletiyor. Sanki yeniden Sixers'ta oynuyormuş gibi görünüyor."
Sacramento, Simmons'ın dönüşünde temkinli bir yaklaşım izlemeyi sürdürüyor. Oyuncunun bu hafta ilk hazırlık maçına çıkması bekleniyor.
Spears'a göre Simmons, perşembe günü Los Angeles Lakers ya da cumartesi günü Golden State Warriors karşısında forma giyebilir.
30 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde Sacramento ile bir yıllık minimum sözleşme imzalamıştı. Tamamı garanti olmayan anlaşma, geçen sezonu NBA'den uzak geçiren Simmons'a kendisini yeniden kanıtlama fırsatı sunuyor.
Simmons, normal bir basketbol rutinine dönebilmekten memnun olduğunu belirtti:
"En güzel kısmı, artık sadece normal antrenman ağrılarımın olması. Buraya gelip her gün mücadele edebilmek ve o bildiğiniz kas ağrılarını hissetmek iyi bir şey. Ama kendimi harika hissediyorum."
Eski All-Star oyuncu, dönüş sürecini fazla karmaşık hale getirmek istemediğini de vurguladı:
"Kendim olmak. Kendim olmak. Gerçekten hepsi bu. Kendim olmak. Sorumluluğu başkalarına bırakmadan oyun yaratmak ve kendim olmak."
Simmons'ın Philadelphia 76ers'ta üç kez All-Star seçilmesini sağlayan oyun kurma becerisi ve savunmadaki çok yönlülüğünü yeniden göstermesi halinde, bu yaklaşım Kings için önemli bir kazanıma dönüşebilir.
NBA'deki ilk yedi sezonunda 13,1 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalayan Simmons, son olarak 2024-25 sezonunda forma giymişti. Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers ile toplam 51 maça çıkan oyuncu, 5 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları tutturmuştu.
Dönüş sürecinde üç sayılık atışları üzerinde de çalışan Simmons, dışarıdan gelen eleştirileri fazla önemsemediğini söyledi:
"Tekrar yapmak. Bir şutta hava topu attım ve sizden biri bunu paylaştı. Viral olan da o görüntü oldu. Ama bunlar yaşanıyor. Basketbol bu. Şutlarımı atıyorum, çalışıyorum. Durum bu."
Simmons, Sacramento'nun genç oyuncularına liderlik etmeyi de benimsediğini belirtti. Deneyimli oyuncu, özellikle öğrenilmesi yıllar alabilen ayrıntıları takım arkadaşlarına aktarmaya çalışıyor:
"Sahada bir şey görürsem ya da oyunculara yardımcı olabilirsem bunu yapıyorum. Oyunun ayrıntılarıyla ilgili. Çaylakken ya da genç bir oyuncuyken bilmediğiniz pek çok şey oluyor."
Uzun süre sahalardan uzak kalan Simmons, savunmada da eski seviyesine ulaşmak için çalıştığını vurguladı:
"O noktaya geliyorum. Bir yıldır basketboldan uzaktım, bu yüzden en iyi oyuncuları savunmam gerekmedi. Ama oraya ulaşacağım. Her gün çalışıyorum ve o seviyeye gelmek için kendimi zorluyorum."