Miami Heat'in yeni yıldızı Giannis Antetokounmpo, takımın çalışma kültüründen büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, yaşadığı süreci "yeniden hayata dönmek" olarak tanımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antetokounmpo'nun Miami'ye uyum sağlamakta zorlanabileceğine yönelik soru işaretleri, ilk hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte yerini olumlu bir tabloya bıraktı.
The Athletic'ten Eric Nehm'e konuşan Yunan yıldız, takım içinde katıldığı bir toplantıyı şu sözlerle anlattı:
"Dün bir toplantımız vardı. Muhtemelen katıldığım en heyecan verici ve en eğlenceli toplantılardan biriydi. İki Navy SEAL askeri vardı, bize hikâyelerini anlatıyorlardı. Biz de şınav falan çekiyorduk. Bu kültür gerçekten var ve her saniyesine bayılıyorum. Hiç yalan söylemeyeceğim. Tüylerim diken diken oluyor. Neredeyse yeniden hayata dönmek gibi."
31 yaşındaki Antetokounmpo'nun, Miami'nin temmuz ayında Milwaukee Bucks ile anlaşmaya varmasından çok önce Heat'e katılmak istediği belirtiliyordu. Takasta Milwaukee doğumlu Tyler Herro'nun yanı sıra birden fazla oyuncu ve draft hakkı Bucks'a gönderilmişti.
Antetokounmpo, cumartesi günü Toronto Raptors karşısında Miami formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında 14 dakikada 9 sayı, 7 asist ve 4 ribaund kaydetti. Yıldız oyuncunun yedi asistinin tamamı üç sayılık basketle sonuçlandı.
Heat başantrenörü Erik Spoelstra, karşılaşmanın ardından Antetokounmpo'nun oyun kurma becerisini överek onu Magic Johnson'a benzetti. Miami'nin mevcut başkanı Pat Riley, Lakers'taki görev döneminde Johnson'a on yılı aşkın süre koçluk yapmıştı.
Spoelstra, takım ile yeni yıldızı arasında karşılıklı bir takdir bulunduğunu vurgularken, Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki son sezonunda yalnızca 36 maçta oynamasına neden olan baldır ve diz sakatlıklarına ilişkin endişeleri de geri çevirdi:
"Bu konuya korku ya da eksiklik üzerinden yaklaşmıyorum. Elimizdeki imkânlara odaklanıyorum. Fiziksel olarak tamamen en iyi döneminde."
Spoelstra, yıldız oyuncunun uzun bir yaz dönemi geçirmesinin önemine de dikkat çekti:
"Bence en önemli nokta, uzun bir sezon arasında bu NBA sezonuna hazırlanabilmiş olması. Bol miktarda ağırlık çalışması ve kondisyon antrenmanıyla vücudunu güçlendirdi, her şeyi olması gereken hale getirdi. Son birkaç yaz bunu yapma fırsatı bulamamıştı. Bu süreç onu fiziksel olarak gerçekten hazırladı."
The Athletic'ten Eric Nehm'e konuşan Yunan yıldız, takım içinde katıldığı bir toplantıyı şu sözlerle anlattı:
"Dün bir toplantımız vardı. Muhtemelen katıldığım en heyecan verici ve en eğlenceli toplantılardan biriydi. İki Navy SEAL askeri vardı, bize hikâyelerini anlatıyorlardı. Biz de şınav falan çekiyorduk. Bu kültür gerçekten var ve her saniyesine bayılıyorum. Hiç yalan söylemeyeceğim. Tüylerim diken diken oluyor. Neredeyse yeniden hayata dönmek gibi."
31 yaşındaki Antetokounmpo'nun, Miami'nin temmuz ayında Milwaukee Bucks ile anlaşmaya varmasından çok önce Heat'e katılmak istediği belirtiliyordu. Takasta Milwaukee doğumlu Tyler Herro'nun yanı sıra birden fazla oyuncu ve draft hakkı Bucks'a gönderilmişti.
Antetokounmpo, cumartesi günü Toronto Raptors karşısında Miami formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında 14 dakikada 9 sayı, 7 asist ve 4 ribaund kaydetti. Yıldız oyuncunun yedi asistinin tamamı üç sayılık basketle sonuçlandı.
Heat başantrenörü Erik Spoelstra, karşılaşmanın ardından Antetokounmpo'nun oyun kurma becerisini överek onu Magic Johnson'a benzetti. Miami'nin mevcut başkanı Pat Riley, Lakers'taki görev döneminde Johnson'a on yılı aşkın süre koçluk yapmıştı.
Spoelstra, takım ile yeni yıldızı arasında karşılıklı bir takdir bulunduğunu vurgularken, Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki son sezonunda yalnızca 36 maçta oynamasına neden olan baldır ve diz sakatlıklarına ilişkin endişeleri de geri çevirdi:
"Bu konuya korku ya da eksiklik üzerinden yaklaşmıyorum. Elimizdeki imkânlara odaklanıyorum. Fiziksel olarak tamamen en iyi döneminde."
Spoelstra, yıldız oyuncunun uzun bir yaz dönemi geçirmesinin önemine de dikkat çekti:
"Bence en önemli nokta, uzun bir sezon arasında bu NBA sezonuna hazırlanabilmiş olması. Bol miktarda ağırlık çalışması ve kondisyon antrenmanıyla vücudunu güçlendirdi, her şeyi olması gereken hale getirdi. Son birkaç yaz bunu yapma fırsatı bulamamıştı. Bu süreç onu fiziksel olarak gerçekten hazırladı."