Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, Russell Westbrook'un şehir ve kulüp için taşıdığı önemi vurgulayarak, deneyimli oyuncunun yerinin kolay kolay doldurulamayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Thunder'da 11 sezon geçiren Westbrook'un Oklahoma City ile kurduğu bağa dikkat çeken Gilgeous-Alexander, eski yıldızın şehirde hâlâ güçlü bir iz bıraktığını belirtti:
"Russ, Oklahoma'nın evladı gibi. Bu yüzden onun gibisinin bir daha geleceğini sanmıyorum. İlk isim oydu... Yani onu sokaklarda bile hissediyorsunuz. Russ her yerde. Bugün temsil ettiğimiz değerlerin öncülerinden biri. Bu yüzden kıyaslama yapmak bile zor. Russ'a ve kariyerine şapka çıkarıyorum."
Los Angeles Clippers'tan takasla geldikten sonra Thunder'ın yeni lideri haline gelen ve iki kez MVP seçilen Gilgeous-Alexander, 37 yaşındaki Westbrook'un saha içindeki ve dışındaki kişiliğini de övdü.
Shai, deneyimli oyun kurucunun hâlâ üst düzeyde mücadele edebilecek kapasitede olduğuna inandığını belirtti:
"Kişilik ve takım arkadaşı olarak görebileceğiniz en dinamik isimlerden biri. Saha içinde ve dışında yaptıkları nedeniyle bütün bu övgüleri hak ediyor. Açıkçası bunun bu kadar erken olması biraz şaşırtıcı. Depoda biraz daha yakıtı kaldığını düşünüyordum."
Sadakatiyle tanınan Westbrook, 2019'da Chris Paul ve birden fazla draft hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edilmişti.
Thunder formasıyla MVP ödülünü kazanan ve triple-double performanslarıyla özdeşleşen Westbrook, Oklahoma City'den kulübün sayı, asist ve triple-double lideri olarak ayrılmıştı.
"Russ, Oklahoma'nın evladı gibi. Bu yüzden onun gibisinin bir daha geleceğini sanmıyorum. İlk isim oydu... Yani onu sokaklarda bile hissediyorsunuz. Russ her yerde. Bugün temsil ettiğimiz değerlerin öncülerinden biri. Bu yüzden kıyaslama yapmak bile zor. Russ'a ve kariyerine şapka çıkarıyorum."
Los Angeles Clippers'tan takasla geldikten sonra Thunder'ın yeni lideri haline gelen ve iki kez MVP seçilen Gilgeous-Alexander, 37 yaşındaki Westbrook'un saha içindeki ve dışındaki kişiliğini de övdü.
Shai, deneyimli oyun kurucunun hâlâ üst düzeyde mücadele edebilecek kapasitede olduğuna inandığını belirtti:
"Kişilik ve takım arkadaşı olarak görebileceğiniz en dinamik isimlerden biri. Saha içinde ve dışında yaptıkları nedeniyle bütün bu övgüleri hak ediyor. Açıkçası bunun bu kadar erken olması biraz şaşırtıcı. Depoda biraz daha yakıtı kaldığını düşünüyordum."
Sadakatiyle tanınan Westbrook, 2019'da Chris Paul ve birden fazla draft hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edilmişti.
Thunder formasıyla MVP ödülünü kazanan ve triple-double performanslarıyla özdeşleşen Westbrook, Oklahoma City'den kulübün sayı, asist ve triple-double lideri olarak ayrılmıştı.