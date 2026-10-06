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Galatasaray'da hücum rakamları zirve yaptı

Galatasaray, bu sezon uzun pas kullanımını azaltırken gol girişimi, ceza sahası içinden şut ve anahtar pas ortalamalarında son 5 sezonun en yüksek seviyelerine ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da hücum rakamları zirve yaptı
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Galatasaray, bu sezon hücum istatistiklerinde dikkat çeken rakamlara ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun pas kullanımını azaltırken gol girişimi, ceza sahası içinden şut ve anahtar pas ortalamalarında son 5 sezonun en yüksek seviyelerini gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOL BEKLENTİSİNDE ZİRVE

Galatasaray'ın maç başına 2.39'luk gol beklentisi, Okan Buruk döneminin zirvesine çıktı.

CEZA SAHASINDA ŞUT ARTTI

Sarı-kırmızılı takımın ceza sahası içinden çektiği şutların maç başına ortalaması da 12'lerden 17'ye yükseldi.

ANAHTAR PASLARDA EN YÜKSEK RAKAM

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın maç başına attığı anahtar pas ortalaması 18'e ulaştı.

Bu rakam, sarı-kırmızılıların son 5 sezondaki en yüksek anahtar pas ortalaması oldu.

UZUN PAS KULLANIMI AZALDI

Galatasaray, bu sezon uzun pas kullanımını azaltırken gol girişimi, ceza sahası içinden şut ve anahtar pas verilerinde yükseliş yaşadı.  

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