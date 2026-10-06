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Beşiktaşlı eski yıldızdan 70 metrelik füze!

İtalya U21, Polonya U21'i 6-2 mağlup ederken Beşiktaş'ın eski yıldızı Cher Ndour yaklaşık 70 metreden attığı golle dikkat çekti.

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calendar 06 Ekim 2026 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 15:35
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaşlı eski yıldızdan 70 metrelik füze!
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Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İtalya U21, sahasında Polonya U21'i 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cher Ndour'un yaklaşık 70 metreden kaydettiği gol oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İTALYA FARKLI KAZANDI

İtalya U21, Polonya karşısında rahat bir galibiyet alırken, maçın yıldızı Fiorentina forması giyen orta saha oyuncusu Cher Ndour oldu. İki gol kaydeden Ndour, özellikle ikinci golüyle büyük beğeni topladı.

70 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmada kendi yarı sahasının önünde topu kazanan Ndour, Polonya kalecisi Marcel Lubik'in önde olduğunu fark etti. Tereddüt etmeden yaklaşık 70 metre mesafeden kaleye şut çeken İtalyan oyuncu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Ndour'un bu golü, milli futbolcu Arda Güler'in daha önce attığı uzun mesafeli golü hatırlattı. İtalyan oyuncunun performansı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI PİŞMAN ETTİ

Beşiktaş taraftarları, Cher Ndour'un golünü sosyal medyada paylaşarak oyuncuyla ilgili yorumlarda bulundu. Bazı taraftarlar, Ndour'un performansının ardından eski oyuncunun takımda tutulmamasından duydukları pişmanlığı dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OLARAK OYNAMIŞTI

Cher Ndour, 2024-25 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. İtalyan orta saha, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 22 resmi karşılaşmaya çıktı.

Beşiktaş kariyerinde 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Ndour, tek golünü Bodrum FK karşısında kaydetti. Genç futbolcunun sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesi, Şubat 2025'te erken sonlandırıldı ve Ndour ile yollar ayrıldı.



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