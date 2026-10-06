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TFFHGD'den 3 isim için ihraç kararı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı.

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Açık
calendar 06 Ekim 2026 16:10
TFFHGD'den 3 isim için ihraç kararı
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Hakemler Dosyası Soruşturması"nda tutuklanan Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında bir açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dernekten yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve dava süreçlerinde adı geçen derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında, söz konusu süreçlere konu olay ve olguların Derneğimizin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiş; ilgili kişiler, Dernek Tüzüğümüzün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Genel Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir. Disiplin Kurulumuzca alınan söz konusu karar, Dernek Tüzüğümüz hükümleri doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek onaylanmış ve kesinleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanmıştı.

Hakimlik, Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar vermiş, şüpheliler Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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