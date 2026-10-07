LeBron'dan Embiid iddiasına yanıt: "Yalan söylemeyi bırakın"

Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James, takım arkadaşı Joel Embiid'i antrenmana geç geldiği için azarladığı yönündeki iddiayı yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron'dan Embiid iddiasına yanıt: 'Yalan söylemeyi bırakın'
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Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James, takım arkadaşı Joel Embiid'i antrenmana geç geldiği için azarladığı yönündeki iddiayı yalanladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Söz konusu iddia, pazartesi günü 76ers ile New York Knicks arasında oynanan hazırlık maçının yayını sırasında gündeme geldi.

MSG Network spikeri Mike Breen, Philadelphia'nın iki yıldızı arasında yaşandığı öne sürülen bir olay hakkında kendisine bilgi verildiğini söyledi.

Breen, yayında şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce biri bana şunu anlattı: Oyuncular antrenmana başlamaya hazırmış. Joel Embiid sahaya birkaç dakika geç çıkmış ve LeBron da ona tepkisini göstermiş."

Bu anlatıma göre takım antrenmana hazır halde beklerken Embiid birkaç dakika sonra sahaya geldi.

Ancak James, kısa süre sonra iddiaya karşı çıktı. Konuyla ilgili bir görseli Instagram hikayesinde paylaşan yıldız oyuncu, iddianın asılsız olduğunu ifade etmek için şapka emojisi kullandı.

James, paylaşımına şu notu ekledi:

"Geç kalmadı. Yalan söylemeyi bırakın."

İddiayı destekleyen başka bir ayrıntı ise ortaya çıkmadı.

Yaz döneminde Philadelphia'ya katılan James, 76ers formasıyla ilk sezonuna hazırlanıyor.

James ve Embiid, daha önce 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda birlikte oynamış olsa da bu sezon öncesinde NBA'de aynı takımın formasını giymemişti.

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