Los Angeles Clippers yıldızı Brandon Ingram'ın, sakatlığının ardından sahalara ilk tahminlerden daha erken dönebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bleacher Report'ta konuşan NBA muhabiri Jake Fischer, Ingram'ın iyileşme sürecine ilişkin iyimser bir hava olduğunu aktardı.
Fischer, şu ifadeleri kullandı:
"Brandon Ingram'ın, başlangıçta beklenenden daha erken sahalara dönebileceği konusunda iyimserlik olduğunu duydum. Umarız onun adına olumlu bir gelişme yaşanır.
Clippers'ın buna kesinlikle ihtiyacı var."
Sağ ayağından geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyonunu sürdüren Ingram'ın, 2026-27 sezonunun başlangıcını kaçıracağı daha önce açıklanmıştı.
Mayıs ayında topuğundaki sorunları gidermek amacıyla ameliyat olan yıldız oyuncunun, aynı operasyon sırasında daha önce kamuoyuna açıklanmayan sağ aşil tendonundaki kısmi yırtığı da onarılmıştı.
Clippers, Ingram'ın dönüşü için henüz kesin bir takvim açıklamadı. Ancak son haber, Los Angeles ekibi adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Ingram, Kawhi Leonard'ın Toronto Raptors'a gönderildiği büyük takas kapsamında Clippers'a katılmıştı.
Geçen sezon Toronto'da yeniden yükselişe geçen yıldız oyuncu, kariyerinde ikinci kez All-Star seçildi.
77 karşılaşmada 21,5 sayı, 5,6 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayan Ingram, yüzde 47,7 saha içi ve yüzde 38,2 üçlük isabetiyle oynayarak Raptors'ın 46 galibiyetlik sezonuna önemli katkı verdi.
Fischer, şu ifadeleri kullandı:
"Brandon Ingram'ın, başlangıçta beklenenden daha erken sahalara dönebileceği konusunda iyimserlik olduğunu duydum. Umarız onun adına olumlu bir gelişme yaşanır.
Clippers'ın buna kesinlikle ihtiyacı var."
Sağ ayağından geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyonunu sürdüren Ingram'ın, 2026-27 sezonunun başlangıcını kaçıracağı daha önce açıklanmıştı.
Mayıs ayında topuğundaki sorunları gidermek amacıyla ameliyat olan yıldız oyuncunun, aynı operasyon sırasında daha önce kamuoyuna açıklanmayan sağ aşil tendonundaki kısmi yırtığı da onarılmıştı.
Clippers, Ingram'ın dönüşü için henüz kesin bir takvim açıklamadı. Ancak son haber, Los Angeles ekibi adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Ingram, Kawhi Leonard'ın Toronto Raptors'a gönderildiği büyük takas kapsamında Clippers'a katılmıştı.
Geçen sezon Toronto'da yeniden yükselişe geçen yıldız oyuncu, kariyerinde ikinci kez All-Star seçildi.
77 karşılaşmada 21,5 sayı, 5,6 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayan Ingram, yüzde 47,7 saha içi ve yüzde 38,2 üçlük isabetiyle oynayarak Raptors'ın 46 galibiyetlik sezonuna önemli katkı verdi.