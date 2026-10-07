Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Golden State Warriors karşısında alınan 124-98'lik hazırlık maçı yenilgisinin ardından takımının performansına tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın yalnızca bir hazırlık maçı olmasına rağmen oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalmadığını belirten Redick, özellikle ilk yarıdaki oyunlarını eleştirdi.
Redick, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıldız oyuncularımızın ve rotasyonumuzun önemli bir bölümünün eksik olduğu birkaç maç oynadık. Yine de kazanmayı ve kendi standartlarımızda oynamayı bekliyorum.
İlk yarı beklentilerimi karşılamadı ve bunu kendilerine söyledim. Oyuncuları yine de sorumlu tutabilirsiniz. Buna karşılık verdiklerini de düşünüyorum."
Pazartesi günü Sacramento Kings'i 127-103 mağlup eden Lakers, üst üste ikinci gün oynadığı Warriors karşılaşmasında Luka Doncic, Austin Reaves, Walker Kessler ve Ziaire Williams'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli oyuncusunu dinlendirdi.
San Francisco'da oynanan mücadelede fark bir noktada 38 sayıya kadar çıktı. Lakers, takım halinde yüzde 39,8 saha içi isabetiyle oynarken, Sandro Mamukelashvili 18 dakikada ürettiği 15 sayıyla takımının az sayıdaki olumlu performansından birine imza attı.
Hücumdaki düşük isabet oranına savunmadaki aksaklıklar da eklenince Warriors rahat bir galibiyete ulaştı. Çaylak Yaxel Lendeborg'un 17 sayıyla katkı verdiği Golden State, ilk yarıyı 81-53 önde tamamladı.
Hazırlık programında üç maçı daha bulunan Lakers, perşembe günü Crypto.com Arena'da Sacramento Kings ile yeniden karşılaşacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Brooklyn Nets 124-90 Charlotte Hornets
New Orleans Pelicans 116-110 Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets 117-114 Utah Jazz
Redick, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıldız oyuncularımızın ve rotasyonumuzun önemli bir bölümünün eksik olduğu birkaç maç oynadık. Yine de kazanmayı ve kendi standartlarımızda oynamayı bekliyorum.
İlk yarı beklentilerimi karşılamadı ve bunu kendilerine söyledim. Oyuncuları yine de sorumlu tutabilirsiniz. Buna karşılık verdiklerini de düşünüyorum."
Pazartesi günü Sacramento Kings'i 127-103 mağlup eden Lakers, üst üste ikinci gün oynadığı Warriors karşılaşmasında Luka Doncic, Austin Reaves, Walker Kessler ve Ziaire Williams'ın da aralarında bulunduğu birçok önemli oyuncusunu dinlendirdi.
San Francisco'da oynanan mücadelede fark bir noktada 38 sayıya kadar çıktı. Lakers, takım halinde yüzde 39,8 saha içi isabetiyle oynarken, Sandro Mamukelashvili 18 dakikada ürettiği 15 sayıyla takımının az sayıdaki olumlu performansından birine imza attı.
Hücumdaki düşük isabet oranına savunmadaki aksaklıklar da eklenince Warriors rahat bir galibiyete ulaştı. Çaylak Yaxel Lendeborg'un 17 sayıyla katkı verdiği Golden State, ilk yarıyı 81-53 önde tamamladı.
Hazırlık programında üç maçı daha bulunan Lakers, perşembe günü Crypto.com Arena'da Sacramento Kings ile yeniden karşılaşacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Brooklyn Nets 124-90 Charlotte Hornets
New Orleans Pelicans 116-110 Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets 117-114 Utah Jazz