Galatasaray'da gözler Rafael Leao'da

Galatasaray'da milli ara sonrasında yeniden sahne alacak olan Rafael Leao'nun performansı merakla bekleniyor. Okan Buruk, Portekizli yıldızdan özellikle zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalarda takımın hücum gücüne önemli katkı sağlamasını bekliyor

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 09:13
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gözler Rafael Leao'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da milli ara sonrası gözler Rafael Leao'ya çevrilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz transfer döneminde Milan'dan kadroya katılan Portekizli yıldız, hücumdaki yetenekleriyle sarı-kırmızılıların en önemli kozları arasında gösteriliyor. Leao'nun özellikle önümüzdeki dönemde oynanacak kritik karşılaşmalarda sahneye çıkması bekleniyor.

BEKLENTİ YÜKSEK

Okan Buruk'un da yıldız futbolcudan beklentisi oldukça yüksek. Tecrübeli teknik adam, Leao'nun geniş alanda sahip olduğu hız ve bire birlerdeki etkinliğinin, güçlü rakiplere karşı Galatasaray'ın elini güçlendireceğini düşünüyor. Barcelona ve Fenerbahçe maçları başta olmak üzere zorluk seviyesi yüksek mücadelelerde Portekizli oyuncunun sorumluluk alması planlanıyor.

Yıldız oyuncunun formunu yükseltmesi halinde Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir fark oluşturması ön görülüyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.