Galatasaray'da gözler Rafael Leao'da

Galatasaray'da milli ara sonrası gözler Rafael Leao'ya çevrilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz transfer döneminde Milan'dan kadroya katılan Portekizli yıldız, hücumdaki yetenekleriyle sarı-kırmızılıların en önemli kozları arasında gösteriliyor. Leao'nun özellikle önümüzdeki dönemde oynanacak kritik karşılaşmalarda sahneye çıkması bekleniyor.
BEKLENTİ YÜKSEK
Okan Buruk'un da yıldız futbolcudan beklentisi oldukça yüksek. Tecrübeli teknik adam, Leao'nun geniş alanda sahip olduğu hız ve bire birlerdeki etkinliğinin, güçlü rakiplere karşı Galatasaray'ın elini güçlendireceğini düşünüyor. Barcelona ve Fenerbahçe maçları başta olmak üzere zorluk seviyesi yüksek mücadelelerde Portekizli oyuncunun sorumluluk alması planlanıyor.
Yıldız oyuncunun formunu yükseltmesi halinde Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir fark oluşturması ön görülüyor.
BEKLENTİ YÜKSEK
Okan Buruk'un da yıldız futbolcudan beklentisi oldukça yüksek. Tecrübeli teknik adam, Leao'nun geniş alanda sahip olduğu hız ve bire birlerdeki etkinliğinin, güçlü rakiplere karşı Galatasaray'ın elini güçlendireceğini düşünüyor. Barcelona ve Fenerbahçe maçları başta olmak üzere zorluk seviyesi yüksek mücadelelerde Portekizli oyuncunun sorumluluk alması planlanıyor.
Yıldız oyuncunun formunu yükseltmesi halinde Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir fark oluşturması ön görülüyor.