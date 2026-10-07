Beşiktaş'ta Orkun için Miretti alternatifi

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçındaki durumu belirsizliğini koruyor.

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calendar 07 Ekim 2026 09:33 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 09:34
Haber: Milliyet
Beşiktaş'ta Orkun için Miretti alternatifi
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Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde Orkun Kökçü'nün durumu yakından takip ediliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Milli Takım'ın İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmada 45 dakika sahada kalan Orkun'un ayak başparmağında çatlak bulunduğu ve maçın ardından milli takım kampından ayrıldığı belirtildi.

YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR

Kaptanın Kocaelispor maçına yetiştirilebilmesi için bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve yoğun bir tedavi programı uygulandığı aktarıldı.

Orkun'un karşılaşmaya yetişmesinin beklendiği ancak teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yüzde 100 hazır olmaması halinde oyuncusunu riske etmeyeceği bildirildi.

MIRETTI İLK 11'E YAKIN

Italiano'nun, Kocaelispor maçının ardından Hoffenheim ve Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaları da düşünerek Fabio Miretti'ye ilk 11'de şans verebileceği belirtildi.

Amed Sportif karşılaşmasının ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çeken İtalyan orta sahanın, milli arada formunu yükselterek teknik heyetin güvenini kazandığı ifade edildi.

VLAHOVIC VE TROSSARD DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda milli arada sakatlıklarından çıkan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan da iyi haber geldi.

Milli takımına gitmeyen Vlahovic'in takımla çalışmalara başladığı, Trossard'ın ise tedavisine milli takım kampında devam ederek tamamen iyileştiği belirtildi.

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