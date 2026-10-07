Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta ayakta kalan isimlerden biri olan Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynatacak.

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calendar 07 Ekim 2026 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!
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A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekerek kötü bir performans ortaya koyarken ayakta kalan oyunculardan biri Yunus Akgün oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli takımda iyi futbol sergileyen Yunus'u Kasımpaşa karşısında yeniden 11'e koymayı planlıyor.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta forma şansı bulan 26 yaşındaki Yunus Akgün, 1 kez gol sevinci yaşadı.  

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