Beşiktaş'ta Mert Kömür yeniden hedefte

Beşiktaş'ın, Augsburg forması giyen Mert Kömür için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.

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calendar 07 Ekim 2026 09:53
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Mert Kömür yeniden hedefte
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Beşiktaş yönetiminin genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Mert Kömür için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlhan Fakılı'yı Clermont'tan kadrosuna katan siyah-beyazlıların, ocak ayında Augsburg forması giyen Mert Kömür için bir kez daha girişimde bulunacağı belirtildi.

YAZIN 10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Beşiktaş yönetiminin, yaz transfer döneminde 10 numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcu için Augsburg'a 10 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

Alman kulübünün ise bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği belirtildi.

OCAKTA YENİDEN GİRİŞİM

Beşiktaş transfer komitesinin ocak ayında Mert Kömür için Augsburg'un kapısını yeniden çalacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

Mert Kömür'ün Augsburg ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, bu sezon Bundesliga'da 4, Almanya Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 109 dakika süre aldı.

Mert Kömür, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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