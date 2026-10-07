Trabzonspor'da rota yeniden Philip Billing

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Philip Billing ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 09:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da rota yeniden Philip Billing
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Devre arası için çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Thomas Reis ile bir araya gelerek yapılacak takviyeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Önceliği orta sahaya veren bordo-mavililer, iki sezon önce de radarına giren Philip Billing'i bir kez daha masaya getirdi. Danimarkalı futbolcu için oyuncu izleme komitesinin verdiği raporları değerlendiren Alman çalıştırıcının, transfere sıcak baktığı öğrenildi.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇİYOR

Sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu transfer ettiği Midtjylland'da forma giyen 30 yaşındaki orta sahanın şartları için kulübüyle temasa geçilerek operasyonun başlatılacağı kaydedildi.

2030'A KADAR KONTRATI VAR

Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bournemouth'tan Midtjylland'a transfer olan 1.93 boyundaki Billing, güçlü fiziği ve tecrübesiyle ön plana çıkıyor. 6-8 numara pozisyonlarında görev alan oyuncunun, Danimarka temsilcisiyle 2030'a kadar kontratı var. Scout ekibi, oyunu iki yönüyle de oynayabilmesiyle öne çıkan futbolcu için top kazanma, hava toplarında üstünlük kurma ve hücuma hızlı çıkışlarıyla takıma önemli katkı yapabileceği yönünde bilgi verdi.

TEKNİK EKİBE TAKVİYE

Öte yandan teknik ekibe Alman kaleci antrenörü Marco Knoop dahil edildi. 

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