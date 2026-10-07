Galatasaray'da zorlu fikstür başlıyor

Galatasaray, milli aranın ardından Kasımpaşa maçıyla başlayacak periyotta zorlu maçlara çıkacak.

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calendar 07 Ekim 2026 09:06
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da zorlu fikstür başlıyor
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Süper Lig'de verilen milli ara öncesinde deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a mağlup olarak liderliğini kaptıran Galatasaray aranın sona ermesiyle birlikte sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KASIMPAŞA SONRASI BARCELONA

Ligin tek namağlup ekibi karşısında mücadele ettikten sonra sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı bekliyor. İlk hafta Sporting'e yenilen Galatasaray'ın işi, Avrupa'da sezonun en flaş ekibi Barça karşısında da kolay olmayacak gibi görünüyor.

KADERİ BELİRLEYECEK

Ardından Gençlerbirliği ve Lille deplasmanları, Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi öncesinde belki de Galatasaray'ın her iki yarıştaki kaderini belirleyecek.

Ezeli derbi sonrasındaki Konyaspor deplasmanıyla Galatasaray'ın Ekim ayı macerası tamamlanacak.  

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