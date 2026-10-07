Galatasaray'da zorlu fikstür başlıyor

Süper Lig'de verilen milli ara öncesinde deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a mağlup olarak liderliğini kaptıran Galatasaray aranın sona ermesiyle birlikte sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KASIMPAŞA SONRASI BARCELONA
Ligin tek namağlup ekibi karşısında mücadele ettikten sonra sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı bekliyor. İlk hafta Sporting'e yenilen Galatasaray'ın işi, Avrupa'da sezonun en flaş ekibi Barça karşısında da kolay olmayacak gibi görünüyor.
KADERİ BELİRLEYECEK
Ardından Gençlerbirliği ve Lille deplasmanları, Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi öncesinde belki de Galatasaray'ın her iki yarıştaki kaderini belirleyecek.
Ezeli derbi sonrasındaki Konyaspor deplasmanıyla Galatasaray'ın Ekim ayı macerası tamamlanacak.
Ligin tek namağlup ekibi karşısında mücadele ettikten sonra sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı bekliyor. İlk hafta Sporting'e yenilen Galatasaray'ın işi, Avrupa'da sezonun en flaş ekibi Barça karşısında da kolay olmayacak gibi görünüyor.
KADERİ BELİRLEYECEK
Ardından Gençlerbirliği ve Lille deplasmanları, Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi öncesinde belki de Galatasaray'ın her iki yarıştaki kaderini belirleyecek.
Ezeli derbi sonrasındaki Konyaspor deplasmanıyla Galatasaray'ın Ekim ayı macerası tamamlanacak.