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Arjantin'de tarihi veda: Lionel Messi!

Arjantin, hazırlık maçında Benin'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi, takımının 3-0 kazandığı maçta Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Messi, karşılaşmayı 1 gol ve 2 asist ile tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 07:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 08:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arjantin'de tarihi veda: Lionel Messi!
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Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçı adeta bir tarihe damga vurdu! Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Benin'i 3-0 yendikleri maçta milli formaya veda etti.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Messi, Benin'e karşı 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Nicolas Otamendi, 61. dakikada Nico Paz ve 71. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı.



MESSI İÇİN ÖZEL ANLAR

Arjantin ile Benin arasındaki mücadelenin 10. dakikasında oyun durdu ve Messi için görsel şölen gerçekleşti.

GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

Messi, karşılaşmanın ardından saha ortasında bir konuşma gerçekleştirdi.



Arjantinli yıldız, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu." diye konuştu.

Messi, "Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey." sözlerini sarf etti.

Messi'nin açıklamaları sırasında Arjantin'den bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.



ARJANTİN PERFORMANSI

Arjantin Milli Takımı ile 208 maçta süre bulan Messi, 126 kez ağları havalandırdı.











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