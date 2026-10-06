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Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 17:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması!
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Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunda olağanüstü seçim olması halinde aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ahmet Nur Çebi, tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2022'de göreve geldiği sırada kendisinin herhangi bir desteğinin olmadığını açıklarken Ersin Düzen'e yaptığı açıklamada TFF Başkanlığı iddiaları üzerine de net konuştu.

"FERHAT GÜNDOĞDU'YU BEN ÖNERMEDİM"

"Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olduğu dönemde sizin dahliniz ya da tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, "Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun." dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı." ifadelerini kullandı.

"TFF BAŞKANI OLMA DÜŞÜNCEM YOK AMA..."

Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanlığı iddiaları üzerine gelen soruya, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam." diyerek yanıt verdi.

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