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Gençlerbirliği için Carlos Tevez iddiası!

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin sonrası Carlos Tevez'in adı gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 16:47
Haber: Sporx.com
Gençlerbirliği için Carlos Tevez iddiası!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, teknik direktörlük görevi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinin, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Arjantin futbolunun önemli isimlerinden Carlos Tevez ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gençlerbirliği yönetiminin Carlos Tevez konusunda atacağı adımlar ve taraflar arasında yapılacak olası görüşmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MAYIS AYINDAN BERİ BOŞTA

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi önemli kulüplerin formasını giyen Carlos Tevez, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı.

5 Şubat 1984 doğumlu olan 42 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, son olarak ülkesinde Talleres'i çalıştırdı. Tevez, Talleres'teki görevinden 13 Mayıs 2026 tarihinde ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Carlos Tevez, teknik direktörlük kariyerinde şimdiye kadar Rosario Central, Independiente ve Talleres'in başında görev yaptı.

Tevez'in takımlarındaki performansı şöyle:

- Rosario Central: 24 maç, 6 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet

- Independiente: 32 maç, 14 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet

- Talleres: 35 maç, 13 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyet

Arjantinli teknik adam böylece kariyerinde toplam 91 karşılaşmada 33 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.

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