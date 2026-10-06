Bugün
21:45
İskoçya
Slovenya
Bugün
21:45
İsviçre
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
Hırvatistan
İspanya
Bugün
21:45
İngiltere
Çekya
Bugün
17:00
Kazakistan
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Arnavutluk
San Marino
Bugün
21:45
Beyaz Rusya
Finlandiya
Bugün
21:45
Moldova
Slovakya
Bugün
21:45
Estonya
İzlanda
Bugün
21:45
Lüksemburg
Bulgaristan

Beşiktaş'a Willock müjdesi!

Newcastle United'ın Joe Willock için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 14:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a Willock müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Joe Willock
Joe Willock
Newcastle
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Joe Willock'un geleceği konusunda kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ada basınında yer alan haberlere göre Newcastle United, Willock'tan bonservis geliri elde etmek isterken ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.

DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock için devre arasında yeniden görüşeceklerini ifade etmişti.

NEWCASTLE'DA 7 MAÇTA 3 GOL

Newcastle United forması giyen Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.