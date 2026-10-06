Beşiktaş'a Willock müjdesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Joe Willock'un geleceği konusunda kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ada basınında yer alan haberlere göre Newcastle United, Willock'tan bonservis geliri elde etmek isterken ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.
DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock için devre arasında yeniden görüşeceklerini ifade etmişti.
NEWCASTLE'DA 7 MAÇTA 3 GOL
Newcastle United forması giyen Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock için devre arasında yeniden görüşeceklerini ifade etmişti.
NEWCASTLE'DA 7 MAÇTA 3 GOL
Newcastle United forması giyen Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.